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慈善晚會一夜入帳3000萬　台中8立委上陣催出民眾愛心

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲「大家功德會」昨（18）日晚間舉辦主題名為「傳愛12」的藝術品慈善拍賣會。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

「大家功德會」昨（18）日晚間舉辦「傳愛12」藝術品慈善拍賣會，台中市8名立委全數登台、擔任拍賣官幫忙「叫價」，催出台下企業家愛心，壓軸的當代國際藝術家李真雕塑《餘韻》起標價300萬，最後拍出420萬，總計34件名家作品拍賣款項及捐款共3000萬元，大家功德會說，全數將用於弱勢學童教育等用途。

大家功德會由善心人士劉啟仲號召企業界友人創立，長期投入弱勢學童教育、弱勢家庭扶助。2020年該會首度嘗試結合藝術與公益，舉辦慈善拍賣會，7件藝術品拍出888萬，疫情間停辦直到去年復辦，28件藝術品拍賣金額及捐款共2079萬，今年募得3000萬元，再創新高。

這次台上拍品看頭十足，包括已逝建築及美學名家漢寶德的書法《無物之象》、已逝畫家席德進水彩《綠川吊腳樓》、蔡尉成雕塑《螺絲兵》、洪易雕塑《虎爺》、蔡玉葉壓克力畫作《花樣年華》、子問的雕塑《文殊菩薩》、劉素如油畫《月隱山林》、義大利藝術家Elena Salmistraro的雕塑《Bosa X Disney 90周年米妮》、梁奕焚油畫《女人》、更生人藍元昌國畫《春山煙曉》，10件作品起標價由28萬至68萬不等。

活動邀請藍綠立委組成「愛心拍賣團」，包括立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌、何欣純、黃秀芳、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人都上台幫忙「叫價」，現場高潮迭起，最後由立委蔡其昌把李真雕塑作品《餘韻》從300萬喊到420萬，由企業家張芳溥董事長得標。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲李真雕塑作品《餘韻》。（圖／記者游瓊華攝）

大家功德會執行長汪開宏說，該會長期協助中、彰、投地區弱勢學童教育與貧困家庭的生活，這次席開100桌，有10桌是邀請資助的學生一起用餐，7所受該會「夢想+」助學圓夢計畫資助的中小學生齊聚，包括擔任開場演出的台中市中山國中舞蹈隊等校。

汪開宏說，該會資助許多孩子，都需克服家庭經濟或身體障礙難關，以台中市啟明高中一年級學生周軒瑋為例，自幼因早產造成視網膜剝離導致全盲，卻不放棄人生追尋音樂夢，去年成為該會「築夢學田」計畫資助對象，晚間也到會場獻唱，感動全場。

大家功德會表示，為節省拍賣時間，34件拍賣品，除11件現場拍賣，另有23件預先在線上進行拍賣，共拍得349萬，其中墨西哥藝術家Enrique Jolly Prieto的雕塑作品《美洲豹母子》，由葳格教育體系創辦人袁昶平以80萬元得標收藏。

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