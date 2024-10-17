國泰世華銀行基金會「大樹計畫」傳愛21年　點亮近30萬名弱勢學童求學路、累積捐款達3.2億元

▲在社會各界踴躍支持下，《大樹計畫》捐贈額由去年的新台幣1,500萬元提高至2,000萬元，贊助多所學校的體育團隊與特色教育經費，鼓勵孩童朝夢想邁進。（圖／國泰世華銀行基金會提供，下同）



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國泰世華銀行基金會秉持「學童平等受教權」精神，自2004年開辦「大樹計畫」至今，已連續21年挹注偏鄉學子，累計贊助經費達3.2億元，扶助近30萬名弱勢學生。今年基金會再度集結集團員工與企業踴躍捐款，今（17）日於國泰金融會議廳舉辦「113年大樹計畫捐贈典禮」，在社會各界踴躍支持下，捐贈額由去年的新台幣1,500萬元提高至2,000萬元，捐贈縣市則由過去的6縣市擴大至10個縣市，包含基隆、新竹、苗栗等，並贊助多所學校的體育團隊與特色教育經費，鼓勵孩童朝夢想邁進。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「大樹計畫聚焦平等受教、公眾合力、多元培力三大目標，在長期援助過程中，看見許多孩子們的改變與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事。除了獎助學金補助，也擴大贊助偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等特色教育及各項訓練賽事費用，盼培養學生自律與團隊精神勇敢追夢。」今年擔綱典禮開場表演的「臺中市和平區德芙蘭國小合唱團」，位在純樸、傳統的台中谷關，資源雖然相對不豐沛，但學童積極發展多元才藝，除了擁有好歌藝，更有多位學子同時是棒球隊隊員，展現學生在各領域允文允武的優異表現。

▲國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左四）與今年擔綱典禮開場表演的「臺中市和平區德芙蘭國小合唱團」合影。

此外，國泰世華銀行基金會持續透過贊助多樣化的校園體育計畫與賽事，諸如足球、籃球、柔道、射箭等，培養學生自律精神與強健體魄。基金會今年更首度拓展贊助領域至海洋教育，支持宜蘭縣岳明國中小的帆船繞島計畫「2024攜手共創-航向蔚藍」，該校以著重海洋教育著稱，此次串聯36所臨海與離島學校，7月從蘇澳港啟航，超過500位親師生以接力的方式，搭乘2艘大型帆船跳島逆時針繞行臺灣一周，完成1939公里的海上航行壯舉。總計29天的航程中，擔任小小帆船手的學子們化身為海洋公民科學家，進行海漂垃圾、塑膠微粒、海水酸鹼度及溶氧量等調查，完成守護海洋的夢想，並力行「無痕海洋」守則，將垃圾帶回台灣本島，以實際行動守護海洋。透過這場探索與體驗教育，學生們不僅重新發現福爾摩沙及多樣的離島風貌，更讓教育資源匱乏的偏鄉孩子也有機會接觸帆船運動，藉由真實航海拓展生命視野。

國泰世華銀行基金會相信每位孩子都是一顆希望種子，透過教育資源挹注，便有機會展翅飛翔，開辦《大樹計畫》21年來，陸續凝聚各界愛心及眾多企業力量支持，未來仍將以兒少教育福利、援助偏鄉弱勢團體及推廣藝術文化為目標，實現社會共榮願景，引領更多正向力量。展望未來，國泰世華銀行基金會邀請民眾一起加入《大樹計畫》行列，透過國泰世華銀行基金會官網，選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。（國泰世華銀行基金會《大樹計畫》捐款網址：https://is.gd/4Y2U07）

▲《大樹計畫》傳愛偏鄉21週年里程碑，國泰世華銀行基金會董事長李明賢（中）與受贈單位及多位貴賓出席「113年大樹計畫捐贈典禮」活動合影。