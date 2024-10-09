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投資台中熱！中市勞工局10月邀150家企業釋7千個職缺、薪資上看7萬5千元

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲上半年最大場徵才活動熱鬧登場。

圖、文／台中市政府勞工局提供

中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」10月系列徵才，邀集台灣心零售、矽品精密及上銀科技等150家廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供逾7,000個優質職缺，薪資更上看7萬5千元，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加！

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲履歷e化面試流程。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲求職報到處領取職缺摺頁及履歷表等。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當重視市民就業議題，日前幾份大型民調結果，台中再度蟬聯金獎及五星市長殊榮。在經濟部「投資台灣三大方案」中，台中核定家數高達314家，是全國第一，總投資金額達到3,533億元，已創造多達2萬4千多個就業機會，助市民多元就業！

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲矽品精密參與徵才活動。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲上銀科技徵才現場面試踴躍。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲VR職場體驗區。

林局長進一步表示，此次「富市台中 就業成功」10月系列徵才，廣邀科技業、製造業、服務業及餐飲旅宿業等熱門產業，其中智能機應用品牌的「台灣心零售」開出薪資上看7萬5千元的軟體及AI智能設備外勤工程師職缺，世界級封裝測試大廠的「矽品精密」開出薪資上看6萬9千元的設備助理工程師職缺。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲徵才活動現場盛況。

另外，今年度最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會將於10月12日在台中世界貿易中心二館盛大登場，歡迎求職民眾踴躍參加。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲結合徵才活動辦理企業說明會。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲中高齡服務專區。

台中市就業服務處補充，為協助55歲以上或依法退休市民朋友適性就業，規劃10月15日起於東區勞工服務中心「銀髮人才服務據點」辦理樂齡就業月月有徵才活動，及10月25日於北屯區四里聯合活動中心辦理壯世代徵才，詳情請至台中市就業服務處官網查詢( https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

▲▼台中市勞工局150家企業釋7千職缺、薪75K。（圖／台中市政府提供）

▲台中上半年度最大場徵才活動。

臺中市政府勞工局廣告 113年就業安定基金補助

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