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台中豐原連2竊案！惡賊逃2條街遭警民壓制　狼狽趴地畫面曝

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

▲林姓男子趁攤商整理攤位時，趁隙竊走小貨車內的腰包，遭警民合力壓制逮補。（圖／截取自記者爆料網）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區連兩天發生竊盜案，1名陳姓男子昨（10）日晚間在田心路一家商店，趁店員不注意時偷走收銀機內1捆500元鈔票，警方在5小時內將他查獲到案，追回全數的2萬9000元贓款；今（11）日下午1名林姓男子趁攤商整理攤位時，趁隙竊走小貨車內的腰包，包內放有11萬1000元現金，林男得手後逃逸，幸有熱心民眾大喊「有小偷」並立刻報警，隨後警方也立即趕赴現場，警民合力將林男壓制逮補。陳、林在警方偵訊後，被依竊盜罪嫌送辦。

1名女網友昨日在社群軟體發文表示，「阿公自己顧店，老人家忘記關抽屜，整疊500元鈔票被偷走，希望能拿得回來…」並附上店內監視器畫面，內容顯示1名身穿藍色上衣的男子，甫進店內就發現收銀機未關，假藉詢問業者購物訊息，趁隙拿走1綑鈔票。

警方指出，豐原警分局合作派出所昨晚6時21獲報，指田心路二段一家商店遭不明男子竊走收銀機內的500元現金1捆，經調閱相關監視器，逮獲陳姓男子（41歲）並追回遭竊現金2萬9000元。

▲▼ 。（圖／截取自Threads）

▲陳男竊走收銀機內的1捆500元鈔票。（圖／截取自Threads）

另一起竊案發生在今天中午1時許，警方調查，林姓男子（52歲）於市前街一處菜市場，趁廖姓被害人停車整理攤位時，徒手竊取廖男小貨車內的包包（內含現金11萬1000元）。林男得手後隨即逃逸，不料卻被路過的民眾發現，當下大喊「有小偷」，數名民眾一路從市前街追到源豐路，將林男壓制，並通報警方到場將其逮補。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男徒手竊取廖男小貨車內的包包。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，陳、林都是竊盜慣犯，警詢後分別將2人依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾看見他人財物切勿心起貪念，法網恢恢疏而不漏，若發現可疑的人、事、物，請立即撥打110報案，警民合作一起維護社會治安。

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