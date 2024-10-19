TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析10月1日至15日，藍綠白三黨網路聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣議題研究中心日前公布藍綠白三黨，10月1日至15日的網路聲量分析報告。報告指出，在山陀兒颱風、國慶晚會「祖國論」，以及基隆市長罷免案後，民進黨成為三黨之中聲量最高的政黨，但國民黨則在「護樑」成功後，聲量直逼賴清德「祖國論」，值得一提的是，民眾黨在黨主席柯文哲涉弊後，聲量高峰都來自案情的重大發展。

台灣議題研究中心（TPOC）提到，過去半個月以來，除了山陀兒颱風登台，考驗各地方縣市政府首長的決策應變能力外，隨後，總統賴清德在國慶晚會發表「祖國論」，觸動兩岸敏感神經，再來，則是基隆市長謝國樑罷免案，最終以「不同意票多於同意票」，罷免宣告失敗收場。

至於，在這些事件中，國民黨、民進黨、民眾黨三個主要政黨，哪一個政黨獲得最多的聲量？網路聲量表現最好？台灣議題研究中心（TPOC）透過QuickseeK快析輿情資料，蒐集10月1日至10以來三個政黨的網路聲量趨勢和多個高峰點熱門話題分析。分析結果發現，三黨獲得高聲量的話題僅部分重疊，尤其藍綠兩黨最獲熱議的話題環繞兩岸，數值與其它議題差距甚大。

▲台灣議題研究中心（TPOC）分析10月1日至15日，藍綠白三黨網路聲量。點圖放大。（圖／翻攝自台灣議題研究中心（TPOC））

分析報告指出，在民進黨方面，其聲量高峰話題包括，賴清德在國慶演說維持「祖國論」基調，重申中國無權代表台灣，呼籲中國回應世界對其維護和平的期待，獲得超過9.8萬則超高聲量。

此外，10月14日中共發動圍台軍演，國安會秘書長吳釗燮透露府方舉行國安高層會議，強調國軍有適當處置，也獲得超過7.9萬則聲量。

在國民黨方面，分析報告則點出，為了表達對賴清德國慶論述為「新兩國論」的不滿，前總統馬英九拒出席國慶大典，立法院長韓國瑜則登台高呼「讓世界知道中華民國是存在的」，吸引超過9.6萬則聲量迴響。

然而，分析報告也呈現出，在謝國樑挺過罷免危機後，國民黨公職紛紛評論「以基隆人為榮」，引發逾9.8萬則聲量高峰；民眾黨自從黨主席柯文哲涉弊遭羈押後，全黨聲量大減，過去1個月的聲量高峰都來自媒體報導最新案情進度，高峰數值與藍綠兩黨的數據表現大相徑庭。