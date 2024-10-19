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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

▲資深媒體人黃暐瀚 。（資料照／記者李毓康攝）

▲資深媒體人黃暐瀚 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

資深媒體人黃暐瀚日前爆料民眾黨主席柯文哲曾私下向國民黨立委吳宗憲關切USB是否能遭到破解，然而，吳宗憲昨澄清爆料內容有部分與事實不盡相符之處，黃暐瀚隨即道歉，今（19日）凌晨也再進一步向柯文哲致歉，並強調未來有關柯文哲的案子，自己沒資格再談，也不會再談。

針對柯文哲在花蓮私下向吳宗憲詢問USB能否被破解一事，黃暐瀚再次說明，之所以會「失言」談到這件事，就是因為9月10日的錄影現場，親耳聽到吳宗憲有談到花蓮行，在心中留下了柯文哲擔心USB被破解的印象。

然而，黃暐瀚坦言，這一個多月來，他從沒提過這件事，卻在週三錄影時，隨口說了出來（並非節目腳本），引發了風波。

黃暐瀚透露，當他回頭檢視自己在節目上講的內容，與吳宗憲的版本有很大的差異，儘管此刻他仍然相信花蓮行應該真的有談到相關議題，但如同吳宗憲對外澄清的，柯文哲並不是私下，也沒有全程緊跟，顯然「加油添醋」的人就是他自己。

黃暐瀚強調，自己常說「言我所信」，所以他會說出口的事，一定是他真心相信的，為此，他要向柯文哲主席道歉，也向民眾黨道歉，也向對他失望的聽眾、觀眾道歉。

最後，黃暐瀚說，他會深自反省，謹言慎行，「未來有關柯主席的案子，我沒資格再談，也不會再談」。

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