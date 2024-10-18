京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北檢為釐清京華城容積案，日前以證人身分傳喚民眾黨主席柯文哲的幕僚「橘子」許芷瑜到案說明，不料，卻傳出她受柯文哲指示，躲到日本遲不回國。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（18日）在社群平台發文質問，年紀輕輕的許芷瑜真的要為柯文哲就此逃亡一輩子？「以柯文哲自私的個性，真的會顧念這個情分？還是眼看苗頭不對，乾脆把所有問題推給這個不在台灣的遠親？」。

簡舒培在臉書提到，柯文哲的遠親「橘子」許芷瑜，今天再被揭露慣性偷拍，藍綠議員乃至市府官員全都是受害者，甚至被當場抓到後，還出動市府秘書處的公務員來幫她求情，「也有越來越多爆料，橘子四處搞宮鬥，甚至能插手人事任命，在柯市府根本就是橫著走」。

簡舒培表示，無論許芷瑜是單純的小白兔，還是惡劣屁孩，橘子的本性如何，都不是重點，許芷瑜行事作風如此囂張的背後，倚靠的是柯文哲的權力，一切的荒謬事蹟，都只是柯文哲崇尚毛澤東作風、沈迷宮鬥劇的縮影，才是重點。

之所以這麼認為，簡舒培點出，原因在於，柯文哲「不問能力，只看出身」，有沒有位置全看爸爸是誰，許芷瑜能夠進入柯市府任職，外界一開始解讀是「太后干政」要柯文哲幫這個遠親安排位置。

然而，簡舒培直言，實際上，恐怕是因為許芷瑜「杜聰明外曾孫」這層身份加了分，但柯文哲卻放任所有輿論往自己媽媽身上燒。

此外，簡舒培進一步指出，曾代表民眾黨參選立委的朱哲成透露，他原本談好要到柯文哲的市長室上班，卻因為橘子一句「我們沒有缺了」瞬間失業。

「對照市長室為橘子首創『實習生』職缺，到後來焦姓實習生在內，陸續有多名政商財團的子弟跑到市長室當『實習生』，再由鼻祖當『班長』，整個市府儼然成為柯文哲經營政商關係的補習班」。

因此，簡舒培斷言，很顯然，朱哲成沒有位置，不是因為能力不足，也不是市府真的沒有缺，而是「爸爸媽媽不夠力」。

至於，許芷瑜四處偷拍、插手人事的指控，簡舒培說明，許芷瑜有四處偷拍的習慣，甚至還會把照片上傳到某些群組，慫恿柯粉去攻擊對方，或是偷拍局處首長的照片，跑去找柯文哲打小報告，藉此鬥掉自己討厭的人，也有插手市府人事任命的指控。

在討論這些指控的時候，簡舒培說，大家很疑惑的是「橘子憑什麼？」，簡舒培直指，柯文哲崇拜毛澤東、自詡皇帝不是新聞，更樂於看屬下當「瘋狗」去攻擊政敵，甚至是黨內自相殘殺。

簡舒培強調，許芷瑜之所以能受到重用，除了夠力的家世背景外，不外乎她懂得揣測上意，「知道柯文哲想要什麼」，柯文哲所代表的權力也自然讓她當靠山。

簡而言之，簡書培分析，許芷瑜自願當東廠、四處搞宮鬥，為的不只是自己在柯文哲心中的地位，更多的是幫柯文哲樹立「天威難測」的權威，就如同中共政權一般。

簡舒培感慨，柯文哲放任屬下內鬥、外鬥、四處放火，自己隔岸觀火，出了事再拿出手術刀切割，裝作一切與自己無關。

最後，簡舒培不解，「橘子」許芷瑜現在受柯文哲指示跑到國外去，年紀輕輕的她真的要為柯文哲就此逃亡一輩子？並奉勸許芷瑜捫心自問，「以柯文哲自私的個性，真的會顧念這個情分？還是眼看苗頭不對，乾脆把所有問題推給這個不在台灣的遠親？」