守護國土與海疆！　賴清德：7年完成11艘千噸級大型艦船

▲總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（18）日上午勗勉聯合利劍演習應處部隊，包括空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動車中隊及海巡署艦隊分署。而在海巡署艦隊分署時，賴清德說，政府會做國軍弟兄姊妹及海巡同仁的後盾，除了持續推動各項國防改革，未來7年，也將完成1000噸級以上大型艦船總共11艘，就是要讓大家在面對各種型態的威脅時，有更好的裝備，能夠更安全、也更有信心地守護國土與海疆。

賴清德抵達各部隊時，分別聽取本次演習任務執勤情形簡報；隨後視訊慰勉參與軍演執勤的兩艘艦隊。在視導海巡署艦隊分署時，賴清德致詞指出，前幾天，因應中國軍演，我們的陸、海、空軍以及海巡同仁，都在最快的時間內謹慎應處，順利完成各項任務。他要代表全體國人，感謝所有國軍及海巡弟兄姊妹，全力捍衛國家安全。

賴清德提到，稍早他先去看了空軍作戰指揮部以及海軍海鋒機動中隊；有好幾位弟兄姊妹與他分享執勤過程及心得，對於大家的機敏反應和高昂士氣，他要給予高度肯定。

賴清德接著說，現在來到海委會海巡署艦隊分署，了解各位執行任務情況。從剛剛的影片中，看到海巡同仁在面對中國灰色地帶侵擾，都以積極、果決的應對態度，用生命守護每一寸海疆；尤其水上治安複雜多變，大家肩負起維護漁權、查緝走私、阻止偷渡、海上救援等工作。海巡同仁面對中國軍演後進行的各項認知作戰，他要跟大家說聲「辛苦了」，並代表國人感謝大家的辛勞。

賴清德期許，海巡同仁和國軍、國安等單位，保持密切溝通合作，團結一致，發揮最大力量，並表示，我們保護國家主權的決心不變、維護國際海域自由航行的決心不變；海巡同仁作為全體國人的後盾，安定社會和民心的決心及保護漁權的決心也不會改變，「我們大家一起努力」。

賴清德強調，政府會做國軍弟兄姊妹及海巡同仁的後盾，除了持續推動各項國防改革，未來7年，也將完成1000噸級以上大型艦船總共11艘，就是要讓大家在面對各種型態的威脅時，有更好的裝備，能夠更安全、也更有信心地守護國土與海疆。

賴清德也再次感謝所有海巡同仁以及每一位國軍弟兄姊妹，24小時輪值、不分本島外島，在第一線堅守崗位，守護人民的安全。並祝福大家身體健康、萬事如意、工作順利、出航一切平安。