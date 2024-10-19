總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

▲中央政府總預算第五度卡關。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算案昨（18日）第五度卡關，行政、立法與朝野黨團即使吃了和解飯，立法院長韓國瑜也召集過協商，藍綠白三黨仍然沒有共識。時代力量今表示，藍綠都沒有充分理由支持自己的行動，但因為意氣之爭下不了車，不僅對於國家進步毫無幫助，更無益於團結共好，各退一步，不只海闊天空，更是為了維持國家運作。

時力指出，立法院第二會期開議將近一個月，國民黨與民眾黨第5度聯手封殺，讓113年度的總預算，到現在還沒辦法交付委員會審查。這是前所未見的情形。

國民黨認為，行政院沒有依照今年6月三讀通過的《原住民保留地禁伐補償條例》第6條，編足每年每公頃6萬元的預算，要求行政院編足預算再送來；民進黨則認為，修法合理性有問題，不能透過立法院提案立法來增加預算。

對於藍綠說法，時力表示，事實上，藍綠都沒有充分理由支持自己的行動，只是上了車，找不到臺階下，淪為互不讓步的意氣之爭。如果國民黨真的是在意原民會未依法編列足夠補償預算，也不能接受「原住民族綜合發展基金」來補足數額，那他們應該做的是：拒審原民會跟發展基金的預算，要求行政院提預算修正案。

時力指出，但如果是因為少編26億，就大張旗鼓的卡住2兆的總預算不審、不監督，同時還卡住軍公教加薪、行人安全、長照等新增計畫經費，那就只是為了升高藍綠對抗，拼一個逞兇鬥狠的政治作秀，「我們無法理解國民黨在演哪齣。」

對於綠營說法，時力也表示，另一方面，民進黨口口聲聲說禁伐補償條例有違憲之虞，卻沒有在法案三讀後提出覆議，立論也站不住腳。

時力直言，《憲法》第70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」的規定，是在規範立法院「審查預算時」只能提案刪除凍結，不能提案增加數額。行政院長卓榮泰用這個條文來質疑法律修訂後「依法編列」的預算，更是張飛打岳飛，誤用了憲法第70條。

時力表示，在週四的黨團協商中，朝野黨團仍無共識，行政院雖提出一個折衷版本，但卻未能說明清楚標準與依據為何。經院長裁示後，仍需要由主計長研擬解決方案，並在下週一繼續協商。對此，要再度呼籲朝野雙方，不要再意氣用事，為了站不住腳的主張，繼續大動作表演，讓人民看了一頭霧水。

時力指出，國家不能因為無謂的政治惡鬥而停滯。執政黨應展現誠意，編足缺補的預算，而在野黨也應放下政治演出的慾望，認真行使自己的職權，讓總預算付委好好審查，這才是不愧選民的決定。

