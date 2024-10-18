反對黎元停車場變殯葬大樓　議員率里長抗議盼市府編回社福大樓預算

▲台北市議員張志豪號召在地里長，為黎元停車場續建社福大樓請命。（圖／民眾黨台北市黨部提供）



記者陳家祥／台北報導

黎元停車場近來因殯葬處規劃要興建殯葬大樓，引發周邊里民反彈。台北市議員張志豪今（18日）與當地里長方丁輝、李啟宏、蘇偉彬、黃正浪等，到黎元停車場抗議表達訴求，要求都發局在114年將原來社福大樓的28億預算編回，並立即開始進行先期規劃，將民眾最需要的圖書館、社會福利空間、里民活動空間與停車場等在地服務需求，融入大樓設計中。

張志豪說，黎元停車場用地的爭議，近期在地居民的積極爭取，並開過多次協調會後，與地方凝聚了很大的共識。居民一致希望不要興建成殯葬大樓，並希望回歸原來服務在地功能的大樓。張還說，根據他的調查，在地里民有高達98%不同意蓋殯葬大樓。

讓張志豪不解的是，居民對社福大樓與圖書館的需求有這麼強烈的共識，今年1月15日是怎麼做成決議，把原來的28億社福大樓預算砍到剩1000元，並轉而開始評估設立殯葬專區？

「做成這樣大轉彎的決議，理由和根據是什麼？到底是誰的意見，到底代表 了誰的意見？顯然這個決策與民意完全悖離。」張志豪今也和在地4位里長一起開記者會，盼幫居民把預算爭取回來。

張志豪議員表示，會立即提出議案，要求都發局在114年將原來社福大樓的28億預算編回，同時要求都發局立即開始進行社福大樓的先期規劃，將民眾最需要的圖書館、社會福利空間、里民活動空間與在地服務等需求，融入這棟大樓之中。尤其是停車場的機能更是要好好納入 ，解決在地停車與行人交通的難題。

張志豪說，這份議案會邀請所有大安文山的議員一起響應，不分黨派和立 場，務必爭取在這個會期通過，期待明年初開始進行社福大樓的先期規劃。