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孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

▲空姐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人出國時，一上飛機就想趁機休息。就有網友崩潰抱怨，1.5小時的航程中，有小孩整趟都在哭鬧、踹椅背，家長制止不了就算了，也沒向周遭乘客表示抱歉的意思，直嘆「光是遇上就飽了～該來去『祭改』一下了。」

該位網友在「爆料公社」無奈直呼，「明明年紀這麼小…還硬要帶出遠門？」在1.5小時的航程中，小孩都在尖叫哭鬧+踹椅背，「家長制止不了，也沒向周遭人員表示抱歉的意思！」

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遇到這個狀況令他超崩潰，「遇上就飽了～該來去『祭改』一下了。」他也在留言處透露，空服員當時忙著賣免稅品，他不好意思還請對方撥空處理，也心想「畢竟家長都管不好了，空服來能有三小路用勒？」

貼文引發討論，就有人也直嘆，「平常在台灣就沒有好好教養，當然出國時飛機上，就是平常在家的樣子，苦的卻是周遭其他人」、「遇到哭鬧的小孩很衰，遇到不管的大人更衰」、「一堆不會教只會生的」、「踹椅背這種就是家長不對，已經有干擾到別人還不制止，真的很自私。」

不過，也有網友認為，「我也遇過一次…但我選擇無視，畢竟小孩對環境壓力沒辦法像成人。」但也有家長指出，「帶小孩訣竅：上飛機前讓他累，上機後零食飲料電視玩具通通出動，起飛耳壓喝水喝飲料吞咽緩解，飛機餐吃完大機率會陣亡到下機。我帶2.5歲小孩出國就是這樣，來回都沒吵到人。家長一定有辦法，只是願不願意而已。」

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