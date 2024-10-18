客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

▲國道1號北上2.7公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

大都會客運2088號國道客運今天下午行駛至國道1號北上2.7公里路段，車上突然傳出燒焦味，駕駛緊急將車輛停靠路肩並疏散車上43名乘客，所幸旅客平安下車後，車輛才起火燃燒。大都會客運今晚致歉表示，該車今年8月剛完成二級保養，車況正常，後續將接受主管機關查檢，另也已提供旅客每人2千元慰問金。

大都會客運表示，2088路線KKA-0968號國道客運班車今(18)日下午17時28分行經中山高速公路北上2.7公里處，獲乘客反應車後傳來異味，立即停靠路肩，打開前、後門疏散全車43名乘客安全到護欄外，此時引擎室已現火苗，黃姓駕駛員使用車上2具滅火器滅火失效，撥打119報案，經基隆市及新北市政府消防局派員撲滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後大都會客運由台北派車北上救援接駁乘客，晚間18時14分將乘客接駁上車，並平安將乘客送達基隆市區，大都會客運表示，已指派幹部向乘客道歉並奉上每名乘客2千元慰問金，基隆市政府交通處長王圳宏也在第一時間趕到現場，逐一慰問乘客，基隆市長謝國樑隨後也趕來，表達關切並叮囑公司應該做好善後工作。

大都會客運表示，事故車輛為2015年12月出廠，皆有進行各級保養，最近一次三級保養在113年3月5日完成，隨後並於8月14日進行二級保養，車況都屬正常。

交通部公路局台北市區監理所長江澍人今除關切人員安全及救災狀況，也表示將進行專案查檢外，要求大都會客運查明原因檢討改進。

大都會客運表示，已立即備齊車輛保養相關資料陳報主管機關候檢，至於車輛起火原因，將俟車輛拖回後邀集原廠與專業技師共同鑑定再向主管機關及社會大眾回報。大都會客運謹就本件行安事故，再次向當班車上乘客及社會大眾道歉，並接受主管機關的查檢，且向基隆市政府與新北市政府消防局表示抱歉和感謝。

由於旅客疏散下車後，有一名貌似學生的乘客未待接駁即自行離去，大都會也呼籲該名乘客致電大都會客運(0800-053434或02-24661378)，以便補上道歉及慰問金。