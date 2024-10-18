交長掛保證高鐵今年不漲價　「明年要看高鐵有無提出方案」

▲交通部長陳世凱。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（18日）赴立院備詢，此次輪到交通組立委質詢，國民黨立委謝衣鳳質詢時詢問，高鐵票價是否會調漲？交通部長陳世凱回應，目前不會因為電價調整而漲價，至少今年不會漲，明年的話要看高鐵公司有沒有提出漲價方案，若有提出再來討論，但目前為止高鐵公司並未提出漲價方案。

謝衣鳳質詢時提到電價可能調整，那高鐵票價會不會漲價？是否承諾未來不會漲價？陳世凱回應，目前沒有這個案子，所以沒有討論漲價這件事，自己很難承諾不曉得多久的未來，需要委員定義。

謝衣鳳追問，是不是承諾今年不漲價？陳世凱表示，目前不會因為電價調整而漲價，至少今年不會漲，明年的話要看高鐵公司有沒有提出漲價方案，若有提出再來討論，但目前為止高鐵公司並未提出漲價方案。

謝衣鳳也提到，高鐵彰化站越來越多人搭乘，前部長有在田中站增加高鐵班次，未來是否能繼續增加？陳世凱表示，高鐵班次因為有整體調整，全國各地都有增加，若彰化希望再增加，自己可以去跟高鐵公司溝通是否研議增加。

卓榮泰則解釋，高鐵是營運公司，若認為市場需要，人力、車輛、班次調配可以，一定會朝可以營利方向走，這是讓他們公司專業評估。