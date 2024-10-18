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少年撞死人遭批「無照罰太輕」　交通部：已加重，最高可罰2.4萬

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲15歲少年無照駕駛肇事。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，失控衝撞小吃店釀3死，靖娟兒童安全文教基金會今(18日)批評無照駕駛肇事逐年攀升，但無照罰則過輕，代價不痛不癢。交通部表示，去年6月已修法加重無照駕駛罰則，最高可罰2.4萬元，監護人連坐參加道安講習、車主可吊扣車牌，對無照駕駛罰則也將滾動式檢討。

交通部路政及道安司表示，去年6月底修正道路交通管理處罰條例，加重無照駕駛罰則，包含加重罰鍰上限由1.2萬元提高至2.4萬元，累犯加重處以最高罰鍰，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛，車主明知駕駛無照仍提供車輛，允許責任可吊扣牌照。

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交通部指出，對於14歲以上未成年人，應通知其法定代理人或監護人等行政手段，未成年無照駕駛家長應併同參加道安講習。

▲▼無照駕駛各國罰則。（圖／靖娟基金會）

▲無照駕駛各國罰則。（圖／靖娟基金會）

交通部表示，道安體系已經建立定期提供未成年無照駕駛名單給予各縣市政府，由縣市教育局、社會局、警察局等對於在校或輟學者建立未成年無照駕駛輔導關懷機制，並將納入年度道安視導項目。

針對靖娟基金會認為無照駕駛罰則過輕，交通部回應，對於無照罰則會持續滾動檢討、分析原因，未成年無照駕駛原因多元，將持續邀集相關單位研商更完善輔導關懷機制等配套措施。

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