台鐵新進員工擬調薪3千　產工喊原任人員「加薪萬元」要交長給方案

▲台鐵新進員工可望調薪3千元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新進員工可望調薪，台鐵產業工會取得從業人員待遇最新草案，最低階起薪從2萬8210元調整至3萬2610元，加上職務薪，預期薪資將可調整至3萬6140元起，調升3千元，台鐵產工表示，爭合理待遇有進展但有疑慮，原任人員也仍無方案，目前已超過1500名員工連署要求合理待遇外，也呼籲交通部長給方案莫食言。

台鐵產業工會今(17日)取得台鐵公司10月初遞交《從業人員待遇表》最新草案，工會表示，雖然尚未通過交通部、行政院核定，但相對2023年流出的版本，最低階起薪薪點(160點)薪額從28,210元調整至32,610元、職務薪給最低層次(14層)從2,320元調整至3,530元，若以目前最低階起薪33,000元來看，新版《從業人員待遇表》通過後，預期薪資將會調整至36,140元，相比下調升3000元，是產工爭取待遇新進展。

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不過台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，新版待遇草案尚未核定外，仍有疑慮處，交通部與台鐵公司應說明清楚，包括四項非主管職務薪區分原因，如何界定一般人員？另危險津貼、夜點費、搶修獎金等獎金津貼是否包含於非主管職務數額內涵？若有包含則恐發生從事不同危險性、班制卻領相同職務薪荒謬情形，以及無從判斷與原任人員是否有差距。

▲台鐵從業人員薪資表。（圖／台鐵產工提供）

台鐵產工表示，新版《從業人員待遇表》草案有進展，但公司化繼續任用的一萬多名原任員工待遇，目前卻是毫無下文，部長在立院受詢時表示，台鐵員工薪資應該要比照其他國營事業，也說「台鐵員工的薪資確實要加高一些，包含從業人員我覺得這個首先要處理」既然目前從業人員待遇已有進度，交通部何時提出原任人員的合理待遇方案？

工會指出，台鐵公司化後仍以這批原任人員維持台鐵運轉主力，卻比其他交通部轄下國營事業少1萬元的薪資、夜間工作津貼也比高鐵、捷運少4倍，一天僅120元，交通部與台鐵公司除了改善新進人員招募的勞動條件外，如何留下這群有經驗的原任人員是無可避免的問題！若原任人員持續出走，經驗傳承絕對會出現斷層，恐將對行車運轉造成影響，請交通部長不要食言，盡速提出原任人員合理待遇方案。

由於台鐵產工日前發起「爭合理待遇！要擺脫低薪慘況！」連署，朱智宇表示，目前已連署超過1500位台鐵員工，佔所有員工一成，工會除持續連署外，也將帶著連署書擇期到交通部召開記者會，要交通部提出原任人員合理待遇方案。