客運業站崗緊盯「落實路口停讓」　喊話小車別按喇叭催公車

▲公車行經路口需停車停讓行人並落實指差確認。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

近日發生多起公車、學校交通車事故，交通部長陳世凱今(17日)率地方政府、運輸業者宣誓強化路口安全，要求大型車路口停讓行人並落實「指差確認」。有客運業者派出暗哨在路口站崗，確認司機是否落實，未落實將被老總召回「喝咖啡」。另外，業者也呼籲後方小車不要按喇叭，應一起停讓行人。

交通部長陳世凱今日下午率領公路局、地方政府與全國客運、遊覽車及貨運業者，共同宣誓守護行人路口安全決心，公路局也推動運輸業路口停讓行人方案，截至113年9月底，公路局已完成3981家次公司查核、1097班次路口稽查、77場次宣導活動。

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陳世凱表示，大車在路口事故數據已有下降，希望大車駕駛能更仔細落實指差確認動作，以及確認行車視野輔助系統，「落實這些動作，相信未來會有相當大進步，若能落實且讓停等文化成為所有駕駛員心裡面最重要的一環，相信路上駕駛過程可以保障多數行人安全」，目標2030年整體交通事故死亡與行人死亡數能降低50%。

首都客運總經理李建文則表示，很認同路口停讓行人，不管汽車客運業應做好模範榜樣，也有貨運物流業者一起加入，建議民眾開車也都要養成習慣，確保行穿線是安全的。

李建文指出，他向駕駛同仁宣達，「如果在行穿線上撞到行人，會被上手銬，來開公車卻無法開回站上是很悲哀的事」，因此要養成習慣，行經路口停車再開，轉彎確認號誌、來車、行人，指差確認沒人再轉彎，養成習慣就能確保不會在行穿線上出事。

為確保駕駛都有落實停讓和指差確認，李建文表示，首都客運也派出第二線同仁在路口站崗，不管明哨和暗哨，確保同仁落實停讓和指差確認，「沒做到，總經理就會請回來『喝咖啡』」，並在3個月加強稽查，並確認監視影像確保同仁有改正，且設有KPI指標，目前緩步提升中。

李建文也呼籲民眾，公車路口轉彎停讓行人時，後方有些小車按喇叭，也在網路上罵駕駛，希望按喇叭的小車司機可以停車再開，禮讓行人通行，公車路口停讓並不會影響行車時間特別久。