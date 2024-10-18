婚禮當天「親姊故意穿純白禮服」砸場！　新娘1舉動網狂讚

▲阿什利直接要求姊姊換衣服，不然就不得再入場，獲得網友一片讚賞。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名新娘在婚禮上當場把親姊姊趕出會場，而原因竟是因為她的姊姊出席婚禮時，穿著一襲純白色的禮服，簡直把自己當作主角，讓新娘本人憤怒不已。新娘指出，自己與姊姊平時關係就不好，但她沒想到對方會在這種場合也要出風頭，試圖豔壓自己。

根據《紐約郵報》報導，新婚不久的女網友阿什利（Ashleigh）日前在網路論壇Reddit上分享了自己婚禮上的不速之客。她表示，早在幾個月前就已經明確規定婚禮的著裝要求，並要求賓客務必配合，因為希望婚禮上只有新娘本人穿著白色。

這個規定是她對婚禮的堅持，強調絕對不能妥協。然而，她的姊姊聽聞後，不但對此表達不滿，還狠酸妹妹不讓賓客穿白色衣服是「沒有安全感的表現」，更說新娘過於堅持早就過時的傳統。

阿什利在文中表示，姊姊「用最糟糕的方式挑戰我」。她寫道，雖然她和姊姊的關係一直不睦，對方經常想在各種家庭場合比過她，但是她萬萬沒想到，姊姊竟然連她的婚禮這樣重要的日子也不放過。

▲阿什利的姊姊故意穿純白禮服到場。（示意圖／CFP）



阿什利婚禮當天，她的姊姊身穿一件長到拖地的白色蕾絲禮服現身，幾乎就像是一件婚紗。阿什利看到後，心都涼了，馬上質問對方到底是什麼意思。怎知姊姊卻豪不在意地回應稱，「這件不算很白吧，沒有人會在意。」

面對姊姊的挑釁，新娘堅決要求她更換衣服，不然就離開現場。而姊姊不但不配合，還當場情緒崩潰，飆罵妹妹毀了她的一天，同時離開現場。而新娘隨後通知現場工作人員，如果對方不把衣服換下，就不准讓她再入場，對方則是直到婚禮結束後都沒有再出現。

對此，網友紛紛表示，「妳姊姊非常不尊重妳，竟然穿著跟婚紗一樣顏色的衣服出現」、「她就是想在妳的婚禮上搶風頭，妳堅持立場是對的」等。