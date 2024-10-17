墨西哥「緝毒高官」竟是內線！績效全靠毒梟餵養　美法院重判38年

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥前緝毒高官賈西亞魯納（Genaro Garcia Luna）因協助販毒集團走私古柯鹼，16日在美國法院被判處有期徒刑38年。賈西亞魯納主管墨西哥緝毒工作6年間，被外界稱為「緝毒沙皇」，甚至還曾與美國前總統歐巴馬合影，被視為美墨合作打擊毒品的重要力量，沒想到他任職其間收受數百萬美元賄款，所有緝毒績效幾乎都是靠毒梟「餵養」獲得。

綜合外媒報導，現年56歲的賈西亞魯納去年在紐約的審判中，因收受數百萬美元賄賂讓西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）走私大量古柯鹼而判有罪。紐約布魯克林聯邦法院地區法官柯甘（Brian Cogan）16日宣判賈西亞魯納入獄460個月、罰款200萬美元。

▲墨西哥前緝毒高官賈西亞魯納（Genaro Garcia Luna）竟是毒梟集團內線，遭美國法院重判38年。（圖／路透）



檢察官表示，賈西亞魯納在2001年至2012年期間位居墨國安全高層官員，卻是毒梟集團犯罪同夥，如此行為導致數千名美國和墨西哥公民的死亡，「他背叛了公眾的信任和他曾宣誓保護的人民，導致超過110萬公斤的毒品進入社區，引發了無法計算的暴力。」

賈西亞魯納曾擔任墨西哥聯邦警察局長，並於2006年至2012年間，成為前任總統卡德隆（Felipe Calderon）政府的內閣高官，負責國家安全。賈西亞魯納在此職位的6年間，屢屢創下緝毒佳績，被外界稱作「緝毒沙皇」，甚至曾與美國前總統歐巴馬合影，被視為美墨合作打擊毒品的重要力量。

豈料，賈西亞魯納任職其間收受數百萬美元賄款，確保毒販在突襲行動之前得知消息，所有緝毒績效幾乎都是靠毒梟「餵養」獲得，甚至還將警方調查的敵手資訊，轉交給西納羅亞販毒集團

賈西亞魯納2012年因販毒集團內鬥，決定退出前線移居美國，直到2019年12月美國透過與墨西哥合作，掌握證據後在德州將其逮捕。

賈西亞魯納透過律師否認了這些指控，他說這都是販毒集團為了栽贓而編造的謊言，沒有任何證據能證明他有罪。