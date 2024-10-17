30年前殺死日本靈媒母子！　日殺人犯在夏威夷「遭獄友殺害」

▲日本殺人犯福佐雷太1994年殺害靈媒藤田小女姬母子檔，14日遭獄友殺害。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本籍男子福佐雷太30年前在夏威夷殺害日本知名靈媒母子檔，震驚國際，也因此成為日本首名被引渡到美國受審關押的日本籍公民。然而他14日早上被發現在牢房內倒臥血泊身亡，被住在同一間牢房的38歲獄友殺害。

根據《美聯社》報導，59歲的福佐雷太1994年在夏威夷檀香山殺害日本知名女靈媒藤田小女姬。當時56歲的藤田小女姬打電話向銀行借貸，然而行員發現她聲音驚恐，驚覺有異，於是通報日本領事館。但是當日本領事館員工趕往她的公寓時，卻發現藤田中彈身亡，而公寓也起火。

她當時就讀於夏威夷大學的20歲獨生子藤田五郎則是在同一天被發現燒死在車內，經確認，藤田五郎身上同樣有中彈痕跡。福佐雷太犯案後潛逃日本，而美國警方在調查藤田五郎的生活圈後，發現他的潛水同好福佐雷太曾因非法持有槍枝被定罪，因此前往福佐雷太的公寓調查，並在屋內搜出相同型號的子彈。

不僅如此，福佐雷太的公寓沙發還驗出了死亡的藤田五郎的DNA，同時他也被發現曾經將藤田小女姬的金飾拿到當鋪典當。夏威夷警方最終確認他就是這兩起兇殺案的兇手，因此透過國際刑警組織，要求日本警察廳逮捕福佐雷太，並引渡回夏威夷。福佐雷太因此成為史上首位被引渡至美國的日本公民。

福佐雷太後來被關押在夏威夷檀香山郊外阿伊亞的哈拉瓦懲教所，然而該懲教所獄警14日上午發現福佐雷太頭部與頸部遭到重創，滿身是血倒在牢房的地板上，最終確認死亡。

警方指出，福佐雷太是在牢房內遭38歲獄友襲擊刺殺，而該名獄友隨即被帶走並關進拘留所。