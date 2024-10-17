神秘無人機「連續17晚」騷擾美國空軍基地　五角大廈證實了

▲美國國防部證實，「未經授權」的無人機入侵蘭利空軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

位於美國維吉尼亞州海濱的蘭利空軍基地（Langley Air Force Base），去年12月連續17個夜晚遭到一群神秘無人機入侵飛行，該基地駐紮著美軍最先進的戰鬥機，但由於聯邦法律禁止軍隊在美軍基地附近擅自擊落無人機，因此這些無人機彷彿進入無人之境。美國國防部在經過調查後，證實無人機入侵。

根據美媒《國會山莊報》，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）於當地時間15日證實，蘭利空軍基地去年12月「確實經歷未經授權的無人機系統入侵」，她表示這些無人機系統（UAS）的入侵數量在每一天都在波動，但似乎沒有表現出任何敵對意圖，「這是我們一直在關注的事情，但我沒有更多可以提供的訊息。」

當現場有記者問及，為何沒有一架無人機被擊落，辛格回應道，「任何基地的任何指揮官，都有權保護好那裡的部隊、設施、基礎設施和相關能力。我確實知道，有鑑於所有入侵行為都發生在美國本土，須在機構之間進行另一層面的協調。但是指揮官絕對有權力，來對付任何在基地構成威脅的系統。」

美媒《華爾街日報》，從去年以來，美國多次發生不明物體飛入限制空域的事件，引發國家安全官員高度擔憂，不僅來自中國的間諜氣球在美國上空盤旋一周，去年10月更有5架無人機在某用於核武器實驗的政府基地上空盤旋3天，儘管美國能源部內華達國家安全基地偵測到這些無人機，但卻無法得知操縱者是誰。

美國官員向《華爾街日報》證實，最近幾個月以來，在洛杉磯以北的加州艾德華茲空軍基地附近，發現來源不明的無人機群。

蘭利空軍基地有F-22「猛禽」戰機駐紮，但針對該軍事基地的入侵行動，預計在日落後45分鐘至一小時左右進行。官員們估計，發現多達12架、甚至長達20英尺的無人機在飛越空軍基地，保持了3000至4000英尺（912至1219公尺）的高度，受到聯邦法律的禁止而未將之擊落。

隨著一連串無人機入侵，導致蘭利空軍基地的夜間訓練任務被迫取消，軍方將F-22戰鬥機轉移至另一個基地。