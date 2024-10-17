　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹

▲▼▲▼新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹。（圖／翻攝臉書）

▲泰瑞克在婚宴現場遭到槍殺。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州一對新人正在舉辦婚宴，新郎泰瑞克（Tyrek Burton）卻突然被陌生男子指控，捲入了一場行車糾紛。雙方短暫爭執之後，他就在新婚妻子與其他家人面前，遭到殘忍射殺。

WXII等美媒報導，本案12日發生在格林斯伯勒（Greensboro），警方晚間8時50分抵達現場時，37歲死者倒臥停車場，身上多處槍傷，儘管歷經一番搶救，仍被宣告不治，身後留下結婚僅僅7小時的妻子，還有4個女兒。

根據家屬說法，泰瑞克一度短暫離開婚宴現場，再次返回時，卻被陌生男子緊緊跟著。此人聲稱，剛剛在某段車道被「插隊」，激動質問「當時坐在車上是誰？」泰瑞克回應，「如果是我做的，我很抱歉」，未料語畢就被槍殺，對方也立刻逃逸。

▲▼新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹。（圖／翻攝gofundme）

▲泰瑞克生前拍攝的最後照片。（圖／翻攝gofundme）

家屬痛斥這起隨機暴力案件，要求當局替泰瑞克伸張正義。死者妹妹布列塔妮（Brittany Burton）說，哥哥根本不認識凶手，卻遭到冷血射殺，「這原本應該是他一生中最快樂的時刻，結果卻成了悲劇。」死者母親卡洛琳（Carolyn Burton）也說，「他不應該經歷這樣的遭遇。他等了13年才娶到自己的新娘……卻甚至無法帶她回家。」

家屬在募資平台GoFundMe發起活動，希望籌措款項，幫助泰瑞克妻女的生活。警方指出，這起槍擊案與行車糾紛有關，目前仍在調查中，但尚未鎖定任何嫌疑人。

 
ET快訊
快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」！
快訊／高雄大樓29樓陽台玻璃突爆裂！　3車慘遭砸
快訊／西田敏行家中逝世　享壽76歲
易建聯被爆嫖娼！　裸照曝光
LIVE／大S追贍養費！拍賣汪小菲千萬名車　連恩佩恩墜樓亡！
快訊／鍾沛君怒了！　「還在用價碼羞辱我」
正妹「捐肝」醒來想喝　手搖飲霸氣請一年！萬人朝聖
日本立食「老闆生氣拍桌」！台女星3舉動被糾正：吃得很不消化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹

30年前殺死日本靈媒母子！　日殺人犯在夏威夷「遭獄友殺害」

77噸客機突往前滑　男被壓在「輪下7分鐘」截肢：感覺到腿骨碎裂

他買凶殺前妻家人！　結果殺手竟是「臥底警察」當場遭逮

搶172支勞力士名錶！日3山口組成員被逮　還有1人在逃

殺死1人獎金56萬！杜特蒂被爆「買警殺毒販」　活捉沒錢拿

快訊／梨泰院踩踏159人慘死　首爾警長「調度不力」！一審判決出爐

南韓前總統文在寅女兒酒駕撞車　與計程車司機達成和解

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動！　空襲葉門青年運動據點

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹

30年前殺死日本靈媒母子！　日殺人犯在夏威夷「遭獄友殺害」

77噸客機突往前滑　男被壓在「輪下7分鐘」截肢：感覺到腿骨碎裂

他買凶殺前妻家人！　結果殺手竟是「臥底警察」當場遭逮

搶172支勞力士名錶！日3山口組成員被逮　還有1人在逃

殺死1人獎金56萬！杜特蒂被爆「買警殺毒販」　活捉沒錢拿

快訊／梨泰院踩踏159人慘死　首爾警長「調度不力」！一審判決出爐

南韓前總統文在寅女兒酒駕撞車　與計程車司機達成和解

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動！　空襲葉門青年運動據點

榮獲大賞肯定的美容好物！技術質感到位當然要用新台幣支持

美國大選進入「十月驚奇」　川普安全問題越發引憂

台灣運動產業經濟規模達5000億　運動部將協助產業國際化

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

林佳龍受邀華府智庫演說　盼以「總合外交」攜手美方促進區域穩定

地緣政治助攻！銀樓金價每錢10870元破紀錄　老闆嗨喊「會更高」

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

漢翔沙鹿廠無預警跳電！影響飛機零件生產　總公司回應了

國際熱門新聞

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

金正恩放棄統一　修憲「南韓是敵對國家」

蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

以色列轟炸黎巴嫩南部大城　市長在內6人喪命

即／梨泰院踩踏慘死　首爾警長一審判決出爐

前女籃球員持刀追殺　華裔警開槍後滿頭血遭調查

南極驚見「異世界傳送門」　真相曝光

美股上揚337點！　輝達回血逾3％台積電ADR小漲

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

奈及利亞油罐車翻覆爆炸增至147死

為還高利貸假結婚！男靠娶越南妹3年賺31萬

波蘭出口額首超俄國　成全球第19大出口國

一天打3份工養家！32歲外送員過勞猝死

更多熱門

相關新聞

30年前殺死女靈媒！日男夏威夷遭獄友殺害

30年前殺死女靈媒！日男夏威夷遭獄友殺害

日本籍男子福佐雷太30年前在夏威夷殺害日本知名靈媒母子檔，震驚國際，也因此成為日本首名被引渡到美國受審關押的日本籍公民。然而他14日早上被發現在牢房內倒臥血泊身亡，被住在同一間牢房的38歲獄友殺害。

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動空襲葉門

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動空襲葉門

美密西西比州「施工橋梁」坍塌　釀3死4重傷

美密西西比州「施工橋梁」坍塌　釀3死4重傷

美對以色列強硬：必須確保不對加薩實行「飢餓政策」

美對以色列強硬：必須確保不對加薩實行「飢餓政策」

馬斯克「猛捐24億」挺川普　成共和黨大金主

馬斯克「猛捐24億」挺川普　成共和黨大金主

關鍵字：

北美要聞路怒roadrage行車糾紛槍擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面