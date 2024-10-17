新郎「婚宴現場」遭射殺！身中多槍倒地亡　新娘崩潰目睹

▲泰瑞克在婚宴現場遭到槍殺。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州一對新人正在舉辦婚宴，新郎泰瑞克（Tyrek Burton）卻突然被陌生男子指控，捲入了一場行車糾紛。雙方短暫爭執之後，他就在新婚妻子與其他家人面前，遭到殘忍射殺。

WXII等美媒報導，本案12日發生在格林斯伯勒（Greensboro），警方晚間8時50分抵達現場時，37歲死者倒臥停車場，身上多處槍傷，儘管歷經一番搶救，仍被宣告不治，身後留下結婚僅僅7小時的妻子，還有4個女兒。

根據家屬說法，泰瑞克一度短暫離開婚宴現場，再次返回時，卻被陌生男子緊緊跟著。此人聲稱，剛剛在某段車道被「插隊」，激動質問「當時坐在車上是誰？」泰瑞克回應，「如果是我做的，我很抱歉」，未料語畢就被槍殺，對方也立刻逃逸。

▲泰瑞克生前拍攝的最後照片。（圖／翻攝gofundme）



家屬痛斥這起隨機暴力案件，要求當局替泰瑞克伸張正義。死者妹妹布列塔妮（Brittany Burton）說，哥哥根本不認識凶手，卻遭到冷血射殺，「這原本應該是他一生中最快樂的時刻，結果卻成了悲劇。」死者母親卡洛琳（Carolyn Burton）也說，「他不應該經歷這樣的遭遇。他等了13年才娶到自己的新娘……卻甚至無法帶她回家。」

家屬在募資平台GoFundMe發起活動，希望籌措款項，幫助泰瑞克妻女的生活。警方指出，這起槍擊案與行車糾紛有關，目前仍在調查中，但尚未鎖定任何嫌疑人。