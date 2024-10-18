東北季風接力「涼雨彈襲2地」　可能有颱風靠近台灣東方

▲未來一周將有兩波東北季風，北部和東半部有雨降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周將有兩波變天，首波鋒面和東北季風明天(19日)來襲，北部和東半部下半天後將降溫，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北可能有局部大雨，低溫探23度；下周三再有一波東北季風接力，北東轉雨，空曠地區低溫跌至21度。周末到下周不排除有颱風生成，後期路徑可能朝台灣東方靠近。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天各地晴朗穩定，周六會有一道鋒面跟東北季風影響，明天北部、東半部天氣明顯轉變，容易有下雨，沿海風浪增強，周末前往海邊活動可能受到影響，這波東北季風預計影響到周日；下周一東北季風減弱，不過華北有另一波高壓南下，預計下周三(23日)將有另一股東北季風增強影響台灣。

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劉宇其說明，今天各地多雲到晴，山區有午後零星陣雨；明天將有鋒面通過台灣上空，東北季風增強，天氣將有非常大轉變，明天清晨到上午北部天氣穩定，中午前後隨鋒面通過東北季風增強，降雨逐步增加，明天是天氣轉變過程，後續北部、東半部容易降雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北可能會有局部大雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日白天降雨趨緩，劉宇其指出，周日降雨限縮桃園以北、東半部，雨勢逐步緩和，中南部影響不大，為穩定天氣，但周末近山區午後有零星降雨；下一波東北季風增強落在下周三，北部、東半部降雨增多，中南部雨勢不明顯，大致為穩定天氣。

溫度方面，劉宇其表示，今天高溫為32到33度，明天鋒面通過前高溫仍可到30度，明天下半天到周日溫度持續下降，周日受第一波東北季風影響，北部高溫下降至26度，各地低溫約23到24度；下周一略回升，不過下周三再受另一波東北季風影響，北部溫度又會持續下降，第二波降溫以北台灣影響最明顯，下周三到下周四高溫降到25度，低溫22度左右，空曠地方再低1度，中南部白天高溫仍可到30度以上。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周可能又有颱風生成，劉宇其說明，台灣東南方遠洋、菲律賓以東海面上有大低壓帶，雲系發展旺盛，後續不排除周末到下周會有熱帶系統發展，可能是熱帶性低氣壓，也不排除漸漸發展為颱風，下周後期到下個周末才會往菲律賓以東或台灣東方接近，為朝台灣靠近過程，但後續發展不確性相當大，對台灣影響還要觀察，若影響台灣天氣，時間點應該要下個周末後期。