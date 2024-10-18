「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北　武漢23日低溫降至8度　

▲大陸新一波冷空氣襲來，多地最低溫數天內將降至個位數。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（18）日起迎來一波「換季式」冷空氣，多地氣溫直降10度（攝氏，下同），局部地區降溫可達14度。這股冷高壓隨西伯利亞上空低槽加深，將會傾瀉而下。大陸長江以北地區是受到這波冷空氣影響最深的區域，華中地區的武漢目前最低溫仍有21度，5天後將只剩下8度。

▲大陸低溫0度線逐漸南移。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《新聞晨報》報導，18日至19日，受強冷空氣影響，長江以北大部地區將有大風降溫天氣，西北地區東部、東北地區、華北中東部、黃淮東部、江淮、江漢東部、江南東北部等地部分地區下降攝氏8至10度，華北北部和東部、東北地區中南部等地部分地區下降攝氏10至12，局地攝氏14度以上。

隨著天氣逐漸變冷，大陸西部地區已經開始出現暴雪天氣，新疆阿勒泰山區和沿天山地區、西藏南部和東部、青海中南部、川西高原等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆阿勒泰山區和沿天山地區、西藏東南部等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪。

此外，冷空氣還夾帶大風及暴雨天氣，廣東、廣西、海南、江蘇、安徽、山東、河南等地已出現強降雨，新疆、甘肅及內蒙古部分地區出現大風沙塵。未來三天，山東、四川、重慶、貴州等地有暴雨致災風險。