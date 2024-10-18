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秋颱「共伴效應」產生！　週末東北季風北台灣轉涼有雨

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲明(19)日下午起「東北季風」南下，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台轉涼。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

西北太平洋大致有2或3個熱帶擾動發展，有「秋颱共伴效應」產生，對台灣影響需要密切觀察。今(18)日各地晴時多雲，白天微熱，早晚涼，明(19)日下午起「東北季風」南下，北台轉涼。下週(20)日晚起轉乾。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，最新(17日20時)各國模式模擬顯示，西北太平洋大致有2或3個熱帶擾動發展，其位置、強度差異很大。25日20時歐洲(ECMWF)模式模擬的距離，雖無警報條件、但有「秋颱共伴效應」產生、美國(GFS)模式則在台灣東側北上、無「共伴效應」；各國模式持續調整中，需密切觀察。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲週末休假變天。（圖／中央氣象署）

今(18)日各地晴時多雲，白天微熱，早晚涼，午後山區偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部21至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部21至34度。

明(19)日下午起「東北季風」南下，北部、東半部轉有局部雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台轉涼。下週(20)日北部、東半部有局部雨，仍有較大雨勢；晚起轉乾，降雨漸歇。下週一(21日)各地多雲時晴，氣溫略升；北海岸、東半部仍有局部短暫雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲最新(17日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，25日20時模擬圖顯示，歐洲模式的熱帶擾動，其距離雖無警報條件、但有「秋颱共伴效應」產生(左圖)、美國模式則在台灣東側北上、無「共伴效應」(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週二至四(22至24日)東北季風增強、水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，下週二晚起有較大雨勢的機率；氣溫下降，北台明顯濕涼。

 
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