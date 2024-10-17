「大師加持」佛飾吊墜誆婦人逾百倍價　還鼓吹投資...警銀聯手阻詐

▲婦人險遭詐騙投資佛飾品，警銀聯手識破騙局、阻詐成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

70餘歲、篤信佛教的婦人於LINE通訊軟體上認識男性網友，婦人受對方鼓吹前往銀行匯款7萬元、欲投資佛飾品生意，但行員發現該匯款帳號已遭通報警示紀錄，因此通報警方到場，發現對方還曾以「大師加持」為名，推銷婦人高達6萬元的佛飾吊墜，婦人經勸說後才驚覺受騙並中止匯款，成功阻止詐騙。

草屯警分局指出，中正派出所巡佐許勝泰、警員李博丞日前接獲玉山銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙情事，到場了解；當事婦人指稱，先前於LINE通訊軟體上與一名男性網友頻繁聊天，透露自己虔誠向佛並對佛飾品有濃厚興趣，對方即稱本身也有經營佛飾品銷售，鼓吹她加入投資，並以6萬元價格向其販售號稱大師加持過的佛飾吊墜，爾後決定加入投資，並準備7萬元前往銀行匯款。

但當行員關懷提問匯款用途時，機警發現婦人的不自然反應，向她確認得知是有人教導如何應對行員提問，又欲匯款之帳戶已有警示通報紀錄，懷疑是詐騙案件；許勝泰、李博丞除耐心聆聽婦人描述兩人對話與經歷，過程中更發現婦人所配戴的同款佛飾吊墜，於網路上價格僅約數百元，對方乃以話術將價格提升百倍有餘，同時又引導婦人以謊言應對行員提問，判斷是典型結合「假交友」、「假投資」的詐騙手法。

2名員警立即向婦人進行反詐宣導，並解釋此類詐騙手法，婦人才恍悟自己遭到詐騙，隨後放棄匯款並配合至派出所製作相關資料，對警銀聯手阻詐、守住自己的荷包感謝不已。