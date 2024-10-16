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金融機構直接通報「凍結贓款」　南投地檢擬設可疑帳戶預警中心

▲檢警金共同參加可疑帳戶預警中心會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲檢警金共同參加可疑帳戶預警中心會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

投資、戀愛詐欺等各類詐騙橫行，在南投縣造成家破人亡的慘況時有所聞，南投地檢署日前因而邀集縣警局和分局、轄內各重要金融機構會商，凝聚成立運作「可疑帳戶預警中心」共識，並宣示即時阻斷詐欺、落實贓款返還之決心。

「南投地區可疑帳戶預警中心制度研商會議」於9日在南投地檢署召開，由檢察長黃元冠主持，南投縣警局刑事警察大隊、南投分局、中興分局，及各金融機構經理等主管代表與會；黃元冠表示，希望各單位共同超前部署阻詐，讓憾事不再發生。

地檢署說明，「可疑帳戶預警中心」制度即藉由檢警金之公私協力、團隊合作模式，建立事先預警機制，不待被害人報案，金融機構本於專業與經驗就所發現之可疑帳戶，即可通報預警中心，再由檢警及早介入監控、凍結，達到超前斬斷詐欺集團命脈，與即時攔阻被害金流之具體效果。

南投地檢署主任檢察官洪英丰則於會中報告預警中心之運作架構及原則，並表示電信詐欺案件已成近幾年各類犯罪之最
大宗，對社會影響也最嚴重，如何結合社會各部門共同識詐、阻詐、堵詐、懲詐，為社會大眾、政府部門最關心的議
題，因此除檢警，亦邀請轄內金融機構積極投入參與，強化金融帳戶風險控管機制及相關作業流程，以提升整體的打詐作戰量能，另該署同時就順利攔阻之詐欺贓款，亦將加強快速、有效發還，盼被害人迅速從不幸中走出，也務必讓人民對打詐有感。

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