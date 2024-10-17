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臨時召開「外送運價會議」挨批突襲　交通部長致歉

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告「外送合理運價準則」草案，規定可收取等待費、樓層費等，昨傍晚臨時通知相關團體今上午開會說明，遭消基會等團體批評突襲。交通部今會前半小時臨時取消會議，部長陳世凱對此公開致歉，指著急將消費者意見納入，聯繫不妥，將會檢討。

陳世凱今日下午受訪時表示，非常抱歉，原本交代公路局針對消費者部分要特別溝通，公路局因著急溝通，所以聯絡上可能有一些誤解，這一點要對消基會表示抱歉，「因為這個外送平台運費機制，除了產業界之外，最重要的是外送員本身，也就是工會，還有消費者部分，除保障外送員權益外，更重要的是消費者權益的意見，希望都能夠納入」。他說，這兩天公路局長也會再約消費者保護基金會董事長，直接登門拜訪並請益。

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陳世凱強調，公路局急著希望能夠把消費者意見納入，聯繫得不妥這一點，他表示抱歉之外，對於內部人員聯繫造成消基會困擾，也會檢討。

針對法規預告14天是否因此延長，陳世凱表示，預告期就是要收攏大家的意見，意見收攏完畢後也不會馬上就公告實行，將會仔細討論，把工會、消費者、業者等意見都納入，才會做最後的決定，「現在都只是討論期，不需要太緊張，也不需要太急，要做好社會的溝通，才會來推出法案，不會訂時間表。」

公路局也發出新聞稿表示，交通部預告「汽車運輸業管理規則第108條之1」及「汽車運輸業客貨運運價準則第8條之1及第8條之2」修正草案，至113年10月25日預告期滿，公路局非常重視對消費者、外送平台、外送員工會等相關意見，預告期間持續蒐集各方意見。

公路局指出，積極邀集消費者代表等相關單位共同討論交流意見，確實保障消費權益，但因開會通知過於倉促，對相關單位造成困擾，深感歉意，後續公路局會持續積極與消基會等團體持續溝通，並於近日擇期再召開會議，期望攜手合作共同使外送機車運價機制更加完善及全面。

針對消基會質疑開會通知過於倉促，公路局進一步說明，因相當重視各方意見，會議準備過於倉促，導致各界準備時間不足，未事先提供會議資料使相關單位無法充分應對會議，過程中缺少溝通緩衝，多方沒有足夠時間協調，恐影響會議品質，造成消基會等單位困擾，公路局深感歉意。

公路局指出，原訂今日會議已先作取消，後續會積極與消基會等相關單位溝通適當時間，將於近日擇期再召開會議，讓外送業者、消費者代表與專家學者能充分表達意見，使外送機車運價機制更加完善及全面。

公路局表示，目前預告法規草案係為訂定外送機車運價之法令依據，未來法規修正完成後，尚需經運價審查程序，由直轄市、縣市同業公會及相關之工會因應各地不同成本，共同擬訂運價，公路局亦建立消基會、外送平台、外送員工會三方平台會同地方政府共同審查。

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