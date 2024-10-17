公路局長還原「外送運費突襲開會」經過　明晚赴消基會聽取意見

▲公路局長陳文瑞。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前預告外送合理運價準則草案，不過昨傍晚突襲式通知相關團體和消基會今上午開會，惹怒消基會。公路局長陳文瑞稍早也還原經過，指同仁與消基會聯繫開會事宜後，消基會請公路局發個文，同仁就直接發出開會通知。他除了表達歉意之外，明天傍晚6時也將親自拜訪消基會董事長。

針對消基會認為被突襲，公路局長陳文瑞說明，公路局昨天下午先聯繫了消基會，還有外送員工會跟平台等單位，「大概先確認一下今天開會是否可行，消基會請公路局同仁先發文過去，期間可能同仁與消基會的聯繫沒有確認好時間，就直接發了一個開會通知，對此公路局表達歉意。」

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陳文瑞表示，他預計明天下午6點前往拜會消基會董事長，「先做拜訪，聽取消基會代表相關意見，之後再來訂下一次會議時間。」

陳文瑞指出，預告期僅是法規在網站上預告時間，預告期後社會各界還是可以表達意見，並不是意見在預告期後就終止不收，針對消費者、平台、外送員工會和社會各界的意見，公路局都會持續收集，目前也是一直在收集，不會預告到10月25日結束後就不收集意見，不論是預告期前或預告期後，都會持續瞭解社會各界意見做一個分析。

至於外送運價準則是否11月無法上路，陳文瑞表示，目前只是法規預告，預告後收集社會各界意見，還要進行相關討論，法制作業有一定程序，如果社會能夠達成共識的話，才會循著法制作業程序公告上路，作業其實不會那麼快，目前都僅在法規預告第一步。