Uber Eats10月加碼「百間餐廳買1送1」！全用戶都能用

▲Uber Eats10月優惠再加碼。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」宣布10月加碼推出「全用戶買1送1」優惠，網羅百間人氣餐廳之指定品項可享買1送1優惠，像是眾議漢堡的頂級黑松露洋菇派對小漢堡、二堂頭的鍋魂滷肉飯等都有，即日起限時6天開跑；另，為應援受颱風影響之南部在地商圈，業者也再加碼祭出限定優惠。

Uber Eats即日起至10月22日推出「在地之星全用戶買1送1」優惠活動，包括林蜀塾的醋溜川耳及老壇酸菜肉片麵、二堂頭的鍋魂滷肉飯、眾議漢堡的頂級黑松露洋菇派對小漢堡、蛋白盒子的減鹽味噌烤鱸魚餐盒、波奇波奇的南法帕瑪森燻鮭蛋波奇碗、朝柴肉蛋吐司的原味財犬燒、星馬快餐的招牌星馬海南雞腿飯套餐等通通有，一共有百間餐廳皆可享指定品項買1送1。

另，Uber Eats還加碼針對南部消費者祭出限定應援優惠，即日起至10月31日，高雄市、屏東縣地區消費者凡輸入「高屏之星」優惠碼；雲林縣、嘉義市、台南市消費者輸入「雲嘉南之星」優惠碼，可享下單滿179元打85折優惠，最高現折100元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲foodpanda祭出最新5縣市免外送費優惠。（圖／foodpanda提供）

foodpanda則祭出最新「5縣市無限次免外送費」優惠，至10月20日期間每日晚上8時至11時包括「台北市」、「新北市」、「桃園市」、「新竹市」及「高雄市」，可享美食外送指定店家不限次數免外送服務費，提醒詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主。

期間還可參加「iPhone 16 Pro雙挑戰」集點卡活動，只要每完成一筆滿399元的美食外送訂單或滿599元的生鮮雜貨訂單，即可獲得抽中iPhone 16 Pro的機會，訂單數最多的前10名者則能直接獲得iPhone 16 Pro，提醒以最終結帳金額為主（折扣後並加上平台費、運費、小費、包材費）計算，如有退費、缺貨則以最終實際付款金額為計算。