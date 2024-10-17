黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

▲達美樂萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

惡搞萬聖節！連鎖披薩品牌「達美樂」強勢推出最狂暗黑料理「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑糖珍珠結合鬼椒紅醬，打造甜辣交織的獵奇口感，還推出全新「辣魔黑雞翅」，10月23日起於全門市超限量開賣。

▲「辣魔黑珍珠披薩」選用黑金竹炭餅皮搭配鬼椒紅醬、香甜黑糖珍珠。

達美樂推出萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑金竹炭餅皮搭配鬼椒紅醬、香甜黑糖珍珠，再結合濃郁莫札瑞拉起司，紅黑配色打造滿滿視覺效果，每一口還能感受到甜辣口感的味蕾衝擊，10月23日起於全台門市超限量發售，售完為止，至11月3日前可享「外帶買大送大再送可樂」的超殺優惠；除外還有全新「辣魔黑雞翅」等吃。

▲必勝客萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。

另，必勝客也有萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，還特意把魷魚鬚變身成鬼手，搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元。

「鬼手魷魚搗蛋比薩」即日起至10月21日於PK APP開放會員搶先預訂，10月22日起在全門市開賣，還可享「外帶買大送大」優惠。