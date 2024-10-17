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肯德基最新鹹香「胡椒餅蛋撻」限時開吃！還撒了蔥片、芝麻

記者蕭筠／台北報導

繼去年的蔥花皮蛋蛋撻後，肯德基第2顆鹹蛋撻來了，推出全新「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，選用鹹香胡椒蔥肉結合蛋奶餡，還撒上蔥片、芝麻增添風味，香氣十足，10月22日起於全門市開賣。

▲▼肯德基推胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出全新鹹蛋撻「胡鬧小鮮肉胡椒餅」口味。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲胡椒餅蛋撻裡吃得到蛋奶餡結合胡椒蔥肉。

肯德基打造全新「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，把胡椒餅放進原味蛋撻中，還原經典鹹香滋味，酥脆塔皮內包裹滑順蛋奶餡結合胡椒蔥肉，口感鹹甜交織，最上層再撒上蔥片、白芝麻點綴，香氣十足，10月22日起至12月2日限時開賣，單顆售價55元，還推出「雙色蛋撻禮盒」、「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻禮盒」選擇，售價264元起。

▲▼肯德基推胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基胡椒餅蛋撻攤車將於10月20日現身圓山MAJI市集。

▲▼肯德基推胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲攤車限定5小時發放限量胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻風味小卡。

為歡慶新品上市，肯德基也打造「胡椒餅蛋撻攤車」，將於10月20日現身圓山MAJI市集，當天下午1時至6時也將免費發放限量「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻風味小卡」，可於販售期間以優惠價93元購買胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻1顆+原味蛋撻1顆。

▲▼「繼光香香雞」推出全新「香香奶辣腿丁」。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推出全新「香香奶辣腿丁」。（圖／業者提供）

另外，繼光香香雞近日推出全新「香香奶辣腿丁」，嚴選鮮嫩多汁的雞腿肉作為主角，沾裹上特調微辣奶辣醬料，香氣十足，大口咬下不僅能吃到外酥內軟的口感，再結合夠味奶辣醬，超級涮嘴，售價165元，提醒西門、板橋環球專櫃、桃園新光三越、台中三井、清水、台中中山、台南南紡未販售。

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