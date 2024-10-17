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有「愛情限時拼」！伍佰系新人喜酒菜單曝　全場看笑了：鐵粉

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO直笑這菜單有聲音。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

這張喜宴菜單怎麼有聲音！近日有網友在●【爆廢2公社公開版】●貼出一張喜宴菜單照，看到菜色名稱後，原PO直笑「這菜單有聲音，喝喜酒看到這菜單你會怎麼做？」只見上面印有「愛你一萬圓」、「愛情限時拼」等菜色，令其他人紛紛莞爾，「遇到伍佰的鐵粉～」「是不是上一道菜就要唱一下」、「感覺會有帶動唱。」

從菜單可見，菜色一共有12道，分別有「愛你一萬圓」、「愛情限時拼」、「我會蛤蛤的」、「心愛欸呷蝦啦～」、「挪威的參林」、「魚你到永久」、「少年欸！夯啦！」「浪人情糕」、「愛情的雞頭」、「世界第一塔」、「酥到你！」「Last 哈根達斯」，通通都是改編搖滾天王伍佰的歌曲歌名。

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看到貼文後，許多人紛紛莞爾，「超有創意，伍佰老師粉路過～」、「繳伍佰可以吃到伍佰的菜單，現場還會有伍佰獻唱，然後大家都不讓他下班」、「來賓不找伍佰真的說不過去」、「這看起來等一下是伍佰老師的演唱會啊」、「這是伍佰宴吧…XD！」「有音樂的菜單。」

還有網友幫忙「加菜」，「最後一道菜：你是我的芒果」、「挪威的參林，我笑了」、「安可曲：樹枝菇鳥、貝叛、痛哭的仁」、「少一道你是我的花枝丸」、「沒樹枝夯鳥跟白鴿嗎？」也有不少人好奇，「為什麼會有雞頭這道菜」、「愛情的雞頭是啥啦」、「我比較想知道什麼是愛情的雞頭。」

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