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駕駛倒車撞到留30字紙條　車主感嘆：現在這樣的人不多了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，日前收到一張30字的紙條，有一名駕駛在倒車時不小心碰到他的車，於是留下紙條道歉，讓他覺得很感動，直言這樣的人已經不多了。其他網友也紛紛留言表示，「這就是善的循環」，但要注意對方留下的電話是否是真的。

駕駛倒車碰到別人的車，留下30字紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO收到的字條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，他15日收到一張紙條，上面寫著，「對不起，我剛剛倒車的時候有碰到你的車，如果有任何損壞，請你與我聯絡」，並留下電話號碼，讓他覺得很感動，直言這樣的人真的不多了。

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原PO的發文被社團管理員轉貼至爆料公社粉專，其他網友也紛紛留言表示，「好人都會遇到好人」、「這就是善的循環」、「認同」；也有部分網友善意提醒原PO，最好先檢查一下電話號碼的真實性，或乾脆報警處理避免後續糾紛，「電話是真實的才是好人」、「電話要測試」、「我曾經A到隔壁機車倒地，直接報警，保險買好買滿，不怕的」。

還有一名網友分享自己的經驗並表示，他的機車曾經停在門口被撞倒，對方也留了寫有電話號碼的紙條，感覺好像很有誠意要處理，結果維修費1萬5000元，對方只願意賠償3500元，還一直拖著不肯出面處理。

尤宏文 在爆廢公社二館發表 現在擁有這樣素質的人 真的不多了 好人一生平安????????

爆料公社發佈於 2024年10月16日 星期三
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