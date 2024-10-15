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同事不辦婚宴「卻要統計禮金」　OL爆尷尬：第一次遇到

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友無奈表示，同事最近結婚，雖然不辦喜宴，卻會統計禮金發喜餅，此舉讓她十分尷尬，覺得彼此交情普通，但被職場倫理制約，似乎不得不包。對此，網友們不禁傻眼直呼，「裝死就好啦」、「是個還不錯的割韭菜生意」。

網友在Dcard發文提到，「最近身邊有同事結婚，不辦喜宴，不過要跟大家分享喜悅，所以會統計禮金發喜餅。就我的認知，應該是新人主動發給自己親近的親朋好友，對方再依據交情選擇包或不包，叫大家登記要給的禮金，這種情況我還是第一次遇到。」

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原PO坦言，跟結婚同事本身是沒有過節的，「好奇大家有遇過這種狀況嗎？我不太想包，但基於職場倫理又是同一辦公室，有種不得不包的感覺。」

▲▼結婚,婚禮,新娘,新郎,喜餅,婚宴。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「不包，不拿喜餅，以後也不會炸她。同事間應該不只妳有這樣的感覺」、「好像拿錢買她喜餅」、「不要拿就好了，當作沒看到」、「第一次看到這樣操作的新人欸！建議你直接忽視，拿餅來你不要收，公餅也不要吃，看到跟他說聲恭喜就好」、「他在揪團購喜餅嗎」。

另外，不少人直言，「沒遇過，很常遇到的狀況是一兩盒喜餅分散送大家，大家就會一個紅包傳下去，要包的簽名不寫金額，自己放錢進去。妳說的情況，不熟的同事我不會登記」、「我以前辦公室大家結婚或小孩彌月，都是由新人發E-mail問大家，要不要參加或要不要包禮，如果完全沒交集的我不會包，事實上他們也不會怎樣，喜餅你不要拿就好」。

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關鍵字：

禮金喜餅結婚同事職場

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