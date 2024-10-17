拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

▲蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委洪申翰近日因踢爆台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，槓上台北市府，18日再指控，台北市政府連說了三大謊言，點名台北市長蔣萬安，「你是不是在效仿北京，打造台北版的清理低端人口？」

針對拾荒者列冊爭議，台北市政府副發言人李政軒批評，並非不造冊，而是現行標準無法入冊，更指洪申翰是當代版「何不食肉糜」，洪申翰則邀請台北市長蔣萬安一起上街體驗拾荒者生活，但未獲回應。

洪申翰今則進一步指出，蔣萬安市府聲稱資收關懷計畫沒有紙類，所以拾荒者不願意加入。然而，列冊與紙板箱的回收並不衝突，資收關懷計畫是用加成給付，向拾荒者回購市價較低的回收物，例如鐵罐、玻璃、塑膠等，而價格較好的鋁罐、紙板箱等回收物，拾荒者會自行轉賣到回收場。

其次，蔣市府說南部也有區沒有積極列冊，洪申翰反駁，拾荒者大多出現在人口密度高、可就近蒐集回收的住宅區，北市府提到的南部區域，多是人口稀疏、以自然地景為主的區域，拾荒者人數本就較少。

再者，蔣市府說拾荒者沒有造冊加入資收關懷計畫的誘因，洪申翰則認為，拾荒者沒有加入，不是因為缺乏誘因，而是北市府刻意不作宣傳，甚至以編造的理由，拒絕拾荒者的申請。

洪申翰呼籲蔣萬安，一個城市的資源回收，不可能不需要拾荒者的幫忙，現在蔣市府的做法，其實是在效法北京市政府，自居高級，把拾荒者視為「低端人口」，直接讓拾荒者「被消失」。

洪申翰要求，台北市必須正視拾荒者的存在，積極將他們列冊，讓有需要的人可以參與資收關懷計畫。他也期望蔣市長能看見拾荒者，認識到他們也是台北市的一份子。