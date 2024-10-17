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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再為「罷免名單」槓上許智傑　葉元之轟：沒種的人還想選高雄市長

▲▼民進黨立委許智傑、國民黨立委葉元之。（圖／ETtoday資料照）

▲綠委許智傑與藍委葉元之因罷免案槓上。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

罷樑案落幕，但外界仍認為明年恐迎來「大罷免潮」，而民進黨立委許智傑更分析「7地區9立委國民黨危險名單」。對此，遭到點名的國民黨立委葉元之今（17日）表示，民進黨吃飽撐著，只想鬥爭，選區過去8年都是綠的，他付出加倍努力，才讓綠地變藍天，結果居然成為罷免理由？他怒轟，許智傑被嗆「有種到板橋選」，竟還說是在酸柯志恩，但這種說法，完美詮釋什麼叫「沒種又沒腦」，柯志恩是去更艱困的高雄選區開疆闢土，有種多了。

葉元之表示，民進黨立委許智傑說要罷免9個國民黨立委，為了讓民進黨增加立委席次，而他也被許智傑點名了，理由是這次贏的比較少。民進黨真是吃飽撐著，每天只想著奪權、鬥爭。

葉元之指出，自己贏得少，是因為他的選區原本就是五五破，甚至過去8年都是綠的。他付出加倍努力，才讓綠地變藍天，他會繼續努力，下次一定可以贏更多，結果這居然成為要罷免的理由？

葉元之批評，反觀許智傑，只敢躲在深綠的高雄選，不用努力就選的上，好意思講別人？許智傑敢跨出深綠選區嗎？敢不敢跟高嘉瑜換選區？或到板橋來戰？許智傑就像一個才能平庸的「靠爸族」，去指責一個白手起家認真努力的人。

葉元之認為，許智傑被嗆後，竟然說這樣是在酸柯志恩，因為柯志恩後來離開板橋，跑去高雄經營。但許智傑的說法，真的完美詮釋什麼叫「沒種又沒腦」，柯志恩去高雄，是去更艱困的選區開疆闢土，有種多了。

最後，葉元之強調，許智傑敢離開舒適圈嗎？如果不敢的話，連柯志恩的寒毛都比不上，好意思酸柯志恩？一個沒種的人想選高雄市長，小孩玩大車，高雄市民要睜大眼睛！

 還想看更多...

 ►葉元之嗆有種來板橋選　許智傑：是在嘲諷柯志恩？

▼綠委許智傑指出9大藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）

▲▼綠委許智傑指出9大藍委罷免名單。（圖／記者郭運興製表）

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