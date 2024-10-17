高雄KTV+1！南部最大1200坪旗艦店進駐MLD台鋁　最快年底開唱

▲賓士KTV進駐台鋁生活商場。（圖／業者提供）

記者許宥孺／高雄報導

MLD台鋁生活商場拚轉型，原本2樓書店在4月結束營業並進行改裝，今(17日)正式宣布，未來將由台南賓士KTV進駐，佔地1200坪，將會是南部最大的旗艦型KTV，最快年底、明年年初就會開幕。

MLD台鋁在2015年開幕時，曾是文青聚集地，當時推出自有品牌的影城、書店、美食街、超市、花店、烘焙、宴會廳。其中台鋁影城常有獨家小眾電影，靠獨特風格養成一票客群；而多達800坪大的台鋁書屋也是僅次於大遠百誠品，台鋁在商場同業競爭中以此做出自己的特色。

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不過隨著經營團隊易手，2019年又逢上疫情，商場品牌不再是全自營，改招商其他品牌櫃位進駐。2021年影城也歇業，並改由秀泰影城接手，不過後續因欠款糾紛，雙方合作告吹，台鋁再度接管影城，並在今年5月重啟營運。

▲▼賓士KTV台鋁店。（圖／業者提供）

位於2樓的台鋁書屋今年4月暫時歇業迎來最大改裝，商場宣布，未來2樓將改由台南賓士KTV進駐，這是高雄首家賓士KTV，占地1200坪，是南霸規模最大的旗艦型KTV，將比享溫馨建國店還大。

台鋁表示，視覺、音響等設備優化調校，歌曲類別更滿足各族群，在歌單上也力求快速更新，還增設超大包廂，讓顧客能有最豐富的選擇。餐飲服務部份，從中菜、火鍋、到特色料理，讓顧客能在大型圓桌吃飯暢聊，飯後直接在同一包廂開唱。

台鋁表示，台鋁賓士KTV預計最快在年底或明年年初開幕，改裝計畫將持續進行。

▲台中連鎖業者「超級巨星KTV」插旗港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，台中連鎖業者「超級巨星自助式KTV」也在上月26日正式插旗高雄五福新崛江商圈，業者租下原本麗景酒店1至4樓，規劃約40間包廂。