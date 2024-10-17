快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

記者王佩翊／編譯

日本宮崎機場10月2日發生未爆彈在跑道爆炸事件，受此影響，國土交通省宣布重新檢查宮崎機場與其他曾經發現未爆彈或是曾經作為舊日本軍機場的機場。然而與此同時，沖繩縣宮古機場也在機場旁的農田發現2顆疑似是太平洋戰爭時期遺留下的250公斤未爆彈。

根據《日本放送協會》報導，受到宮崎機場未爆彈爆炸事故影響，國土交通省以全國為範圍，16日晚間起依序在宮崎、仙台、福岡、那霸以及松山等5個機場進行緊急檢查，以確認是否還有其他未被發現的未爆彈。而這5個機場都是以前曾作為舊日本軍基地或是曾經找到未爆彈的地點。

▲宮崎機場10月在跑道上發現未爆彈，國土交通省下令徹查全國5個機場。（圖／路透）



與此同時，沖繩縣政府和宮古島市公所透露，10月8日和11日在宮古機場旁的農田中發現2顆未爆彈，而發現地點距離機場只隔了1條路。2顆未爆彈分別重達250公斤，與在宮崎機場爆炸的未爆彈尺寸相同。

專家推測，這2顆未爆彈可能是英國軍隊在太平洋戰爭中與美軍共同攻擊宮古島時所使用的炸彈。

宮古機場過去曾經是舊日本海軍的飛行基地，2023年也曾在機場附近發現5顆美製50公斤炸彈。宮古島市公所表示，此次發現的2顆未爆彈，將會交由自衛隊的相關部隊處理。市公所也表示，會盡速協調，確保盡快完成拆除工作。