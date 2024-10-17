搶172支勞力士名錶！日3山口組成員被逮　還有1人在逃

記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名女司機在運送上百支勞力士名錶時，暫時離開但是並未拔下鑰匙，短短3分鐘之內，整輛車就這樣被開走。警方經過數月調查，鎖定2名涉案男子，並依竊盜罪嫌將其逮捕，隨後通緝另一名共犯。而共犯也在通緝當天投案，目前涉案人士已被確認為山口組旗下組織的成員。

根據《關西電視台》報導，大阪府大阪市中央區5月21日發生一起大型竊盜案，一名女性運送員開車運送172支勞力士名錶時，途中暫時離開車輛3分鐘，但沒有拔下車鑰匙，沒想到因此遭竊賊趁虛而入，直接連車帶錶揚長而去。

根據警方調查，車上的172支名錶價值2億8400日幣（約新台幣4312萬元），懷疑嫌犯為計劃性犯案。警方15日以前逮捕了其中2名涉案男子，分別是52歲的大西真也與55歲的吉川俊男。其中大西真也為暴力集團山口組旗下組織成員。而他們被逮時則坦承，一百多支名錶部分已經變賣換成現金。

警方16日公開通緝另一名52歲主謀村田徹，村田徹16日得知自己被通緝後，當天主動通報警察稱要投案，並在16日當天晚上於新潟縣被逮捕。

關於這起事件目前已經逮捕3人，不過由於當初監視器曾拍下4人身影，因此警方懷疑還有其他人涉案，將持續追查。