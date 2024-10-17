金正恩放棄統一！修憲「南韓是敵對國家」　證實炸毀道路斷開連結

▲北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路。（圖／取自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓當局證實，最高人民會議已修訂憲法，放棄兩韓統一的目標，將南韓視為符合憲法規定的敵對國家，而炸毀雙邊鐵路、道路是合法行動，並公布了爆炸瞬間的近距離畫面。

▲北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路。（圖／取自朝中社）



根據《朝中社》報導，北韓最高人民會議已修訂憲法，將南韓視為符合憲法規定的敵對國家，因此在15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路，作為南北韓分階段完全分離領土的一部分，作為推動「兩國體制」的行動，徹底放棄長期以來的統一目標。

▲北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路。（圖／取自朝中社）



《朝中社》指出，「憲法明確將大韓民國（ROK）定義為敵對國家，這是符合朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）憲法要求的不可避免且合法的措施。」

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩從去年底便提出「敵對兩國論」主張，而北韓最高人民會議上週舉行了為期兩天的全體會議，預計會在會議上修訂憲法，正式反映領導人金正恩的主張，即南韓是一個獨立國家，並且是北韓的主要敵人。

南韓表示，該國政策是繼續追求國家統一，但若北韓發動任何侵略，將以武力回應。