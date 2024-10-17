快訊／梨泰院踩踏159人慘死　首爾警長「調度不力」！一審判決出爐

▲首爾警察廳長金廣鎬今年1月遭到檢方起訴。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院2022年10月29日晚間爆發踩踏悲劇，許多參加萬聖節裝扮的民眾與行人無法倖免於難，最終導致159人慘死。其中，時任首爾警察廳金廣鎬被認為延遲救災、指揮應對和調度不力，今年1月遭到檢方以涉嫌業務過失致死傷起訴。如今，一審判決結果出爐，金廣鎬獲判無罪。

根據《韓聯社》，首爾西部地方法院刑事合意12部（部長法官權星秀），今（17）日召開一審宣判，判決前首爾警察廳廳長金廣鎬「無罪」，認為金廣鎬難以從報告精準預測災情，從刑法上難以認定金廣鎬怠忽職守，且認知事態嚴重後便緊急派遣警察機動隊。

法官先是坦承，警方在事發時的應對與國民的期待普遍有所落差，卻也表示，「綜合考量檢方遞出的證據，難以認定首爾警察廳長在（梨泰院踩踏悲劇）事前應對階段或當天，有任何明顯違反注意事項的狀況，證明稍嫌不足。」

同樣以該嫌疑被檢方起訴的前首爾警察廳人事教育課長柳美珍（音譯）、前112狀況隊長鄭大敬（音譯），在一審同樣也被宣告無罪。

在法官宣告一審無罪的判決時，坐在旁聽席的死者家屬們頓時群情激憤，喊叫抗議。

據悉，今年1月首爾西部地方檢察廳刑事5部，以不拘留的形式起訴現年60歲的金廣鎬，原因是檢方認為金廣鎬明知萬聖節慶祝派對當天可能會讓梨泰院湧入大批人潮，卻未能適當配置警力，且未能適時採取指揮與督導等措施，導致多人死傷。

梨泰院踩踏事故凸顯出南韓警界高層態度散漫、調度鬆散，以及需要層層通報等缺失，包括龍山警察署長李林宰晚間11時15分才抵達派出所坐鎮，導致機動隊在事發後85分鐘才抵達現場，而金廣鎬遲至事發1個小時19分鐘後才接到電話通知，甚至還一度漏接，至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長（中央）尹熙根，則是在忠清北道露營宿醉。