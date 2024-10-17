南韓前總統文在寅女兒酒駕撞車　與計程車司機達成和解

▲南韓前總統文在寅的女兒文多惠涉嫌酒駕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅任內曾嚴厲譴責酒駕，痛批「酒駕等於殺人」，不過他的女兒文多惠卻於本月初身陷酒駕風波，不僅違規停車、開錯車門，更於凌晨深夜時分酒駕闖紅燈，最後在首爾梨泰院漢密爾頓酒店擦撞計程車。最新消息指出，文多惠已經和受害的計程車駕駛達成和解，且還致上手寫信。

根據韓媒《東亞日報》、《Channel A》，慘遭文多惠酒駕擦撞的計程車司機A某9日曾前往警察署接受警方調查，此時文多惠的辯護律師前來向A某提出刑事和解，並且率先向A某開出一筆和解金額，不過和解金的具體金額並未對外公開。

對此，A某決定取消向警察署遞出診斷書（驗傷單）。

A某也透露，當下他從文多惠的辯護律師收到一封親手寫的道歉信，文多惠在信中表示，「當下事故發生的太突然了，我很抱歉」；不過A某也表示，目前他並未持有該封手寫信。

報導分析，隨著文多惠與被害計程車司機A某達成和解、同時完成匯款動作，文多惠不久後將會和A某共同向警察署遞交和解書。只要A某不向警方交出傷害診斷書（驗傷單），則文多惠只會依違反道路交通法酒駕罪嫌受罰，而非以酒駕致傷罪懲處。

▲文多惠酒駕肇事畫面曝光。（圖／翻攝自Channel A）

據悉，現年41歲的文多惠本月5日凌晨2時21分，腳步不穩、左右搖晃走過梨泰院巷弄，並且在酒醉的狀態下開著愛車Hyundai Casper，不僅穿越單行道，行駛170公尺後「闖紅燈」，更在右轉待轉車道上違反信號燈指示直接左轉，最後在梨泰院漢密爾頓酒店前，在未打方向燈的狀態下任意變換車道，擦撞另一輛計程車。

A某事後回憶，當下文多惠早已口齒不清、渾身散發著酒味，甚至還閉著雙眼，難以透過語言進行溝通。從監視器畫面可以看到，A某急忙奔向附近派出所的畫面。A某表示，「事發當時，文多惠駕駛的車輛時速為40至50公里，如果是撞到其他人，恐怕將釀成大禍。」