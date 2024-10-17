周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

▲周六鋒面通過及東北季風增強，大台北、基隆北海岸、東北部注意局部大雨的發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今、明多雲到晴，但中央氣象署指出，周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部降雨機率增加，尤其大台北、基隆北海岸、東北部注意局部大雨，下周三東北季風再增強，迎風面地區降雨高，而下周有熱帶系統生成，是否影響台灣將密切觀察。

氣象署技正林秉煜表示，今、明天各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有些零星降雨，中午過後中部山區、南部有零星降雨，且相對溫暖舒適，各地高溫來到30至32度左右。

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林秉煜說，周六鋒面通過、東北季風增強，北台灣、東台灣降雨機率增加，尤其在大台北地區、基隆北海岸、東北部注意局部大雨發生機率，中部山區和南部易有午後雷陣雨發生。周六沿海和離島風力增強，海邊的浪也會比較大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，東北季風影響到下周一、周二，雖然東北季風減弱，不過下周三東北季風又增強，北部、東半部偏涼，其他地區早晚也有偏涼趨勢。另外，周日至下周二基隆北海岸及東半部，注意長浪發生機率。

降雨趨勢，林秉煜指出，今天到明天多雲到晴天氣為主，僅基隆北海岸、東半部有些零星降雨，午後中部山區、南部有零星降雨發生。周六、周日鋒面通過，東北季風也增強，尤其周六北北基宜注意局部大雨的發生機率，東半部降雨機率比今、明天來得明顯。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日白天之後，降雨逐漸趨緩，持續到下周二白天，迎風面降雨量相對減少，但大台北、桃園、宜蘭降雨機率相對其他地區偏高。下周三之後，東北季風再增強，迎風面地區降雨機率偏高、雨量也高一些些。

溫度方面，林秉煜表示，今、明天沒有東北季風影響，各地溫暖舒適，大台北地區來到32至33度。不過周六鋒面通過以及東北季風增強，北部和東半部溫度下降，高溫26至28度，中南部則是早晚稍涼。

林秉煜提到，菲律賓東方海面到關島附近海面是個大低壓區，要注意未來這個地方有熱帶系統生成，關注下周是否會影響到台灣附近海域的情況，氣象署持續密切觀察。