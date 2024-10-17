月底可能2颱「間接影響台灣」　專家：留意共伴效應異常降雨

▲下周三起在菲律賓東方熱帶系統的發展，留意是否有東北季風和低壓系統的共伴效應產生 。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

時序入秋，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，10月底應該會有1、2個颱風形成，也許有機會間接影響台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下周三起在菲律賓東方熱帶系統的發展，留意是否有東北季風和低壓系統的共伴效應產生，導致下周四起宜蘭、花蓮發生異常降雨的事件。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚發文表示，10月底附近，應該會有1、2個颱風形成，也許有機會間接的影響台灣，到時可以先觀察。

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粉專表示，10月底前天氣很單純，一波波微弱東北季風南下，北、東涼暖震盪明顯，陣雨機會也較高，中南部感受小，頂多日夜溫差大。明顯的轉涼冷、進入深秋，起碼要等11月過後，但在那之前，注意南方熱帶海洋的動態，也許會更實際一點。

▲溫度走勢預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析未來降雨趨勢，明天午後竹苗中投花山區有零星短暫陣雨，周六至下周六受東北季風影響，北部及東北部天氣涼。

他進一步指出，周六午後至周日午前，北北基宜花有局部短暫陣雨，周日午後中南部山區有零星短暫雨。另外，留意周六午後至周日午前，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。

下周一午後，南部山區有零星短暫雨，傍晚起北海岸、基隆至宜花有零星短暫雨。下周二，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後東北季風再增強。下周三，新竹以北及宜花有局部短暫雨。

另外，下周四，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後嘉義以南及花東有局部短暫雨。下周五，新竹以北及宜花東有雨，午後至下周六各地有局部短暫陣雨。

賈新興提到，要特別觀察下周三起，在菲律賓東方熱帶系統的發展，並留意是否有東北季風和低壓系統的共伴效應產生，導致下周四起宜花一帶發生異常降雨的事件。不過，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。