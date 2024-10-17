好天氣到明天！鋒面東北季風接力北東濕涼　2波降溫時間曝

▲周六鋒面及東北季風影響，基隆北海岸及東北部下雨時間長，且比較明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天東北季風減弱，西半部大致多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，明天各地仍是多雲到晴，周六鋒面及東北季風影響，基隆北海岸及東北部下雨時間長且較明顯，下周二晚間新一波的東北季風南下，北部、東半部又會轉陰雨，氣溫再降低1至2度。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天隨著北方的大陸冷高壓東移，逐漸轉為偏東風環境，水氣也減少，迎風面雖是多雲或陰天，下雨的情形變得零星。西半部大致多雲到晴，午後山區附近有零星短暫陣雨機會。

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明天仍是偏東風環境，歐宗學說，水氣有機會再更少一點，各地都是多雲到晴天氣為主，午後在山區附近才有零星短暫陣雨機會，氣溫方面會明顯偏高、感受暖熱。對於北部、東半部來說這樣的穩定天氣持續時間不長，周六開始又會有明顯的變化出現。

他表示，周六清晨微弱鋒面掠過台灣東北方後，新一波東北季風逐漸南下，北部、東半部水氣增多轉為多雲或陰天，桃園以北及東半部至恆春半島都會有短暫陣雨機會，尤其基隆北海岸、東北部下雨時間長也比較明顯，累積雨量相對會比較多。

氣溫部分，歐宗學指出，北部、東北部氣溫將隨著東北季風南下而轉涼，高溫降至30度以下，中南部地區也會稍微降低1至2度左右，由於仍有明顯陽光，轉涼感受不太明顯。

周日東北季風持續影響，歐宗學表示，水氣有減少趨勢，迎風面維持相似的陰雨天氣，下半天到晚間降雨會陸續趨緩至停止。下周一到下周二白天這波東北季風開始逐漸減弱，基隆北海岸、東北部還是會有局部短暫雨機會。

歐宗學說，下周二晚間新一波的東北季風就會南下，屆時北部、東半部又會轉為明顯的陰雨天氣型態，氣溫有機會進一步再降低1至2度。

歐宗學提到，熱帶洋面上又有低壓擾動發展的機會，目前預報資料仍然相當混亂且分歧，只能判斷可能有系統生成，但什麼時間、在哪邊生成都還有很大的不確定性，暫時還不用太早擔心、持續追蹤關注最新的氣象資訊即可。