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前英相蘇納克國會質詢　關切中國軍演籲捍衛台灣民主

▲英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

▲英國前首相蘇納克。（圖／路透）

文／中央社

英國國會下議院今天舉行「首相答問」，前首相、現任在野保守黨黨魁蘇納克以中國近日在台灣海峽的軍演作為質詢第一題，並關切政府疑似阻撓「前台灣總統」（former Taiwanese President）訪英。

蘇納克（Rishi Sunak）說，他希望可望本週訪問中國的外交大臣拉米（David Lammy）會「毫不含糊地」譴責中國此次軍事升級行動、捍衛台灣的民主。

英國國會下議院在議事期間固定每週三舉行「首相答問」，現任首相與主要在野黨黨魁之間的交錯攻防是其中重頭戲。今年7月卸任的蘇納克今天就國家安全議題連番向工黨籍現任首相施凱爾（Keir Starmer）提問。

蘇納克劈頭即問，中國本週在台灣海峽舉行「無正當理由、具侵略性和恫嚇意味」的軍事演習，英國的盟友們同感關切，這也是正確的反應。不過，考量有令人憂心的報導指出，英國政府可能曾出手干預、試圖阻止前台灣總統訪英，施凱爾是否願意證實，外交大臣將利用本週在北京的會談，譴責中國在台海的危險升級行為？

施凱爾回應，持續發生在台海的軍事活動無助和平穩定；台海穩定符合「我們所有人利益」。

他接著就對中關係表示，英國將與同為聯合國安全理事會常任理事國的中國在「淨零排放」、公共衛生及貿易等議題盡可能合作，在利益分歧之處則進行競爭，並在有必要之處提出挑戰，包括為了保衛國家安全、人權和英國價值觀。

施凱爾強調，與中方往來時，英國政府會納入「挑戰」。

回應施凱爾，蘇納克指出，他同意英國有必要與中國接觸往來，且應利用與中國的接觸往來達成英國的國家利益。

蘇納克接著再度提到台灣，並表示他希望拉米會「毫不含糊地」譴責中國此次軍事升級行動、捍衛台灣的民主。

蘇納克另指出，國會將關切民主活動家黎智英的命運。黎智英是英國公民，至今在香港已被不正當地監禁4年；前任英國政府向中國施壓、要求釋放黎智英。蘇納克問，施凱爾是否同意，黎智英被起訴是出於政治動機，也是中國違反「中英聯合聲明」揭示的中方對港法律義務。

施凱爾對此給予肯定答覆，並重申「黎智英案」是英國政府優先事項；英國政府呼籲港府「即刻釋放我們的英國國民」。

施凱爾提到，拉米與中國外長王毅首次會面時，即提及「黎智英案」，英國政府也將持續這麼做。

拉米7月初上任，7月下旬在出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，與王毅舉行場邊會談，這是雙方首度會面。

拉米可望本週訪中。一旦成行，這將是繼去年8月仍是保守黨執政期間時任外交大臣柯維立（James Cleverly）之後，再度有英國外交大臣訪問中國。

蘇納克今天另提到，中國已成為俄羅斯侵略烏克蘭的「關鍵助力者」，俄羅斯進口的軍用微電子產品及零組件絕大多數供應自中國。蘇納克問，施凱爾是否願意制裁涉及助俄侵烏的中國企業或個人，包括對金融機構實施次級制裁。

施凱爾回應：「是。」蘇納克指出，保守黨執政期間開始就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭制裁中國企業與個人；美國政府近期擴大制裁實施範圍，他希望工黨領導的英國政府考慮採取同樣行動。

蘇納克也就新政府對前政府推動的「外國影響力登記計畫」（FIRS）及「高等教育（言論自由）法」全面實施喊停，向施凱爾提出質詢。

蘇納克指出，相關計畫與法規的主要目標之一就是預防中國對英國的政治干預、反制日益升高的威脅。

施凱爾今天在國會未對蘇納克的相關提問給予明確、具體答覆。不過，首相府一名發言人強調，「外國影響力登記計畫」未被取消，而是「延後」實施。

至於「高等教育（言論自由）法」，英國教育部之前曾表示，需在全面實施前進一步檢視其影響和效益。

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