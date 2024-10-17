無視中共干涉　法國議員：會見蔡英文的快樂超越一切

▲前總統蔡英文出訪歐洲。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

前總統蔡英文16日受邀參訪法國參議院，兩院近30位跨黨派議員出席，同聲挺台，稱台灣是永遠的朋友。議員告訴中央社，即使受到中共「勸阻」，但會見蔡英文的快樂超越一切。

前總統蔡英文16日繼參訪法國最頂尖學府巴黎薩克雷大學後，馬不停蹄前往參議院會晤國會議員。

議員熱情迎接蔡英文，並為其導覽擁有逾400年歷史的參議院。隨後便在友台小組主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）等人陪同下前往餐廳，與兩院近30位跨黨派議員共進午餐。

法國議員指出，蔡英文代表著台灣的民主與堅韌。這是首次台灣卸任元首出訪歐洲大國，創下歷史紀錄，推進台法關係深化。

▲蔡英文造訪法國參議院。（圖／翻攝蔡英文臉書）



駐法大使郝培芝告訴中央社，這次蔡前總統來，將把台法關係「帶到新的歷史高度」，雙方各方面交流的「突破」指日可待。

在蔡英文訪歐三國拜會中，捷克、比利時較早就公開行程，而法國卻是到最後一刻才公布。記者詢問，是否與擔心中國掣肘有關？

郝培芝回覆，「這次充分感受到，不管是法方、政府部門，或是其他有好的團隊、團體，對我們態度都非常友善，籌辦過程因此非常順利，默默感受到他們支持的力量。我們只是希望行程不要有無謂的干擾，所以行程才盡量在最後一刻讓大家知道」。

餐會後，前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（Alain Richard）接受中央社訪問時表示，法國議員都非常尊敬蔡英文，希望她繼續在國際舞台上貢獻。「正好她如今已卸任，才能和許多領袖對話，這也是她在法國，以及整個歐洲所做，她能推動政治對話，這對台灣會很有幫助」。

法國外交部15日透過聲明反對中國在台海周邊軍演，李察同聲譴責中國極具攻擊性的演習。他指出，法國國防專家認為中國仍顯露出弱點，應該會讓北京不得不謹慎。「但顯然，台灣位於中共政權漸增侵略性的第一線，這侵略性也針對該區的其他國家」。

友台小組主席勒莫因告訴中央社，法國國會與台灣的合作淵源流長，參議院友台小組已存在40年了。就因如今國際地緣政治情況複雜，才更必須不斷對話、討論。

法國是歐盟大國，在歐洲決策與走向上扮演關鍵角色，且法國政府在法中建交60週年之際，熱情接待蔡英文來訪，其背後象徵意義至關重大。

勒莫因也如此強調。他說：「法國是進入歐洲的大門，蔡總統想要訪歐，法國作為行程之一是理所當然的，因為法國在歐洲擁有影響力，在歐盟公共政策決策中舉足輕重。花時間在巴黎停留，會見科技、經濟、文化、學術的生態體系，這是非常棒的選擇。」

他表示，台法在印太地區共享影響力，未來幾十年間，這個區域將形塑世界的未來。「既然台法都是這區域的住民，當然應該要以共同的價值與議題為中心，維持堅定連結」。

▲蔡英文造訪法國參議院；右為友台小組主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）。（圖／翻攝蔡英文臉書）



法國議員對於中共的干涉和戰狼外交相當反感，也選擇無視。李察指出，今天到場的所有參議員或國民議會議員都幾乎曾和中國代表有過「艱難的對話」，不過「與蔡女士會面的益處與快樂，超越了一切」。

他強調，每次只要台法關係一展露出推進，「中方駐法代表必須表達他的不滿。不過國會議員和所代表的人民，他們的善意顯然都朝向台灣」。

國民議會前友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）就向中央社揭露，昨天接到中國駐法大使館電話，說參加今天餐會「不是個好主意」。「我沒有回電，今天也出席了。我覺得中國這樣指手畫腳讓人不舒服，他們應該有其他事情可做」。

他態度堅定表示，「他們打電話，要我不要和一個我欽佩的國家建立友誼，事情不是這樣做的。我不聽命於中國，不聽命於任何人。我是自由的議員，我有意保持這份自由。中國使館管不到我的行程，或我要說什麼」。

博多黑表示，儘管世界分歧，緊張局勢四起，「法國的眼光卻從未遠離台灣所發生的一切，因為我們不只共享經濟、文化，法國還有對於理想民主的渴求」。

他重申，台灣是永遠的朋友。「若其中一方受威脅，如現在，多架戰機、軍艦干擾台灣周邊，身邊一定會有朋友力挺」。