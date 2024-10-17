盛行西風轉成「倒Ω形」輸送冷空氣　周六降溫2地超涼感

▲10月19日起，漸有「天涼好個秋」的感覺。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫逐漸轉涼，氣象專家林得恩指出，周六、周日之後，緯流強度轉弱，盛行西風轉成「倒Ω」形，簡單來說，高緯度的冷空氣有機會往南輸送傳遞，迎風面北部及東北部溫度降幅最大，高溫下降在25至27度，降幅3至5度，體感涼爽。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，由於地球的不同地區所接收到的太陽輻射能量分布相當不均勻，溫暖的副熱帶大氣和較冷的極地大氣之間存在著溫度梯度，這是盛行西風的主要能量來源。

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林得恩指出，通常盛行西風的強度會隨著極地氣旋的變化而變化，在冷季，隨著氣旋達到最強，高層的盛行西風也會跟著增強；而這幾波的冷涼空氣還無法下衝到更低緯度的原因，就是緯流太強，盛行西風將冷空氣阻隔在高緯度地區的緣故。

「10月19日起，漸有天涼好個秋的感覺。」林得恩說，在周六、周日之後，狀況改變了，緯流強度轉弱，盛行西風也轉成「倒Ω」形；簡單來說，高緯度的冷空氣更有機會往南進行輸送傳遞。

林得恩表示，周六、周日之後，迎風面的北部及東北部溫度降幅最大，高溫約下降在25至27度之間，降幅3至5度，體感涼爽；其他地區及外島也有1至2度的降溫幅度，請留意溫度上的變化，適時調整穿著衣物。