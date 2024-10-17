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交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部預告訂定外送合理運價準則，引發外界討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

交通部預告訂定外送合理運價準則，包含可收等待費、樓層費等，消基會今天不滿說，交通部昨天下午5時才通知今天早上要開草案說明會，對此倉促行為不滿及遺憾。

交通部日前預告汽車運輸業客貨運運價準則第8條之1、第8條之2修正草案，預告訂定外送合理運價準則，包含可收等待費、樓層費等，最快11月工會就可以向地方政府和主管機關提報運價。

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外界擔憂未來點外送恐因此漲價，消基會今天發布新聞稿表示，交通部11日發表聲明強調草案會再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者各方再逐一細部討論修正，以確實更能保障消費權益為前提目標，但交通部卻突襲的召開外送平台會議，質疑刻意避開消費者代表的參與。

消基會指出，交通部曾致電予消基會董事長，承諾會邀請消基會代表消費者權益發言，但昨天卻突然在下班前的下午5時10分收到交通部的電子公文，傳達今天上午10時要開「機車貨運運價修正草案說明會議」。

消基會說，對主管機關交通部如此倉促且不尊重的行為，表達不滿與遺憾。

消基會指出，一個周延的外送平台運送新興行業運價政策，必須要在產官學與消費者團體充分討論之後形成共識，才能形成健全可行的政策，交通部本應慎重其事，如今卻反其道而行，以如此草率、急就章、突襲式的方式召開會議，沒留下適當時間可讓各方代表充分準備及協調可出席的代表人選，誠不知交通部真有召開會議及解決爭議的誠意，或根本是刻意要讓消費者代表無法推派代表出席下，形式地走完其行政程序。

消基會表示，對於交通部匆促草率召開上午10時的會議，表達最大抗議，希望交通部好好地廣蒐民意，再訂定符合利益最大公約數的政策，才是產業界、勞工與消費者之福。

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