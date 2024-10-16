一票年輕人「做沒前途工作」幹嘛讀大學？全場秒懂：薪水真香

▲許多人都希望高薪與發展性能兼具。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「薪水比發展性重要嗎？」一名網友表示，看很多年輕人去做餐飲業，或是當外送員、作業員，高薪是靠時間拚來的，因此讓她感到困惑「靠勞力賺錢，倒不如一開始就不用讀到大學？」同時她也納悶，發展性與高薪會怎麼選擇？文章曝光後，多數人坦言薪水才是王道，「大餅很多，錢到手才是真理」。

一名女網友在Dcard表示，發現現在年輕人大多選擇薪水高，但沒發展的工作，「例如靠勞力的工作像是餐飲、外送、作業員」等，反觀文書職缺似乎比較少人去做。

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之所以會這麼說，原PO表示，是她觀察到好幾家公司開缺、投的人比以前少很多很多。對此，原PO想問問看現實是否如此，「是我想太多？其實坐辦公室薪水低又沒前景？」同時，她也發表自身看法，「個人覺得如果要靠勞力賺錢，倒不如一開始就不用讀到大學？」

原PO也強調，「我知道職業不分貴賤，但心底多少還是有點瞧不起...身在笑貧不笑娼的社會中，讀書好像更顯得沒用，如果我心態不正確請糾正。」

底下網友直言高薪才是王道，「大餅很多，錢到手才是真理」、「覺得薪水真的重要得多，我在金融業做行政，每天倒水澆花、打字、送公文，完全沒有專業度，也沒有什麼前景還是發展性，唯一的好處就是每年固定調薪，但不用特別花腦力也不看顧客臉色，每年固定領個180萬還是蠻讚的」、「錢多最重要，其他根本不重要」、「你讀那麼多書不就是為了賺錢嗎」、「我就是辦公室打雜小妹...薪水超低，也學不到任何有用的東西，不如去餐飲業，雖然累但薪水高」、「放不下面子，又賺不到裡子，等到需要錢拿不出來才叫丟臉」、「工作沒發展性，也不用一技之長，但是薪水可以穩定到10萬，啊啊真香」。